Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala naliehavé upozornenie pre dovolenkárov. Varuje pred nákupom zájazdov cez webovú stránku www.flytours.sk, ktorá vykazuje znaky podvodného správania a rizikového online predaja.
Anonymný prevádzkovateľ a nejasný organizátor
Hoci sa web prezentuje ako cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva predaj dovoleniek pre iné cestovné kancelárie, inšpekcia odhalila vážne nezrovnalosti. Ako uviedla na svojom webe, subjekt s názvom FLYTOURS.SK nie je zapísaný v obchodnom ani živnostenskom registri SR a prevádzkovateľa sa nepodarilo jednoznačne stotožniť ani cez registre správcov domén.
Web navyše porušuje zákon o zájazdoch, keďže pri ponukách neuvádza kľúčové informácie:
- Nie je zrejmé, pre ktorú konkrétnu cestovnú kanceláriu sú zájazdy sprostredkované a kto za ne nesie zodpovednosť.
- Úplne chýbajú informácie o povinnom poistení (zabezpečení ochrany) pre prípad úpadku (krachu) cestovnej kancelárie.
Pozor aj na podozrivo nízke ceny
Stránka vo svojich kontaktoch uvádza identifikačné údaje legitímnej českej spoločnosti K3 Tour s.r.o. so sídlom v Prahe a bratislavskú korešpondenčnú adresu na Haanovej ulici. SOI však nezistila žiadne oficiálne a transparentné prepojenie medzi touto českou firmou a portálom flytours.sk.
Podľa inšpekcie nemožno vylúčiť, že dochádza k neoprávnenému používaniu cudzích firemných údajov s cieľom oklamať spotrebiteľa:
„Obsah webového rozhrania, spôsob prezentácie ponúk, nejasná identifikácia subjektu ponúkajúceho zájazdy, ako aj neobvykle nízke ceny zájazdov vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem.“
Zájazdy odtiaľ neobjednávajte
Slovenská obchodná inšpekcia aktuálne vykonáva ďalšie kroky na preverenie totožnosti prevádzkovateľa a adresy v SR, no občanom dôrazne odporúča nasledovné:
- Cez webovú stránku www.flytours.sk neobjednávajte žiadne zájazdy.
- Neposkytujte na tejto platforme svoje osobné údaje ani údaje z platobných kariet.
- Neuskutočňujte žiadne platby.
Čo robiť, ak ste už peniaze poslali?
V prípade, že ste už za zájazd zaplatili, dovolenka sa neuskutočnila a peniaze vám nevrátili, Slovenská obchodná inšpekcia odporúča nečakať a bezodkladne sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (Políciu SR) podaním trestného oznámenia.
Inšpekcia varuje pred ďalšími webmi
Zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie nejde o prvé podobné varovanie v roku 2026. Začiatkom roka SOI zverejnila varovanie pred portálom www.alltours.sk, ktorý takisto označila za podozrivý.
Inšpekciu kontaktovala samotná nemecká cestovná kancelária Alltours flugreisen gmbh, ktorá však s webom nemá uzatvorenú žiadnu zmluvnú spoluprácu. Doména je podľa SOI registrovaná na fyzickú osobu, takže jej držiteľa sa nepodarilo dohľadať.
Oficiálna nemecká cestovná kancelária Alltours pritom spresnila, že subjektu „neudelila súhlas na používanie svojho obchodného mena, loga ani ochranných známok“. Zároveň označila používanie svojej značky za neoprávnené a zavádzajúce.
V rámci ochrany spotrebiteľov SOI vyzvala neobjednávať si zájazdy cez webovú stránku www.alltours.sk. Rovnako by ste na nej nemali zadávať osobné údaje alebo uskutočňovať platbu cez ňu.
Rovnaké varovanie platí aj pre weby TrendTravel.sk a travelpremium.sk. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje prvú zo zmienených domén, mala v minulosti zrušiť organizovanie zájazdov po tom, ako si ich zákazníci kúpili. Druhá doména podľa inšpekcie vykazuje „znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem“. Nákup zájazdov prostredníctvom týchto domén by zákazníci mali dôkladne zvážiť, dodala inšpekcia.