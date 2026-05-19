Technologický gigant Meta chystá jedno z najväčších strategických zemetrasení vo svojej histórii. Materská spoločnosť platforiem Facebook a Instagram plánuje prepustiť až 10 % svojich globálnych zamestnancov. Dôvodom je masívna reštrukturalizácia a radikálny presun priorít smerom k vývoju umelej inteligencie (AI). Informáciu priniesla agentúra Reuters s odvolaním sa na uniknutý interný dokument.
Veľké upratovanie: Koniec manažérov a presuny na AI
Detaily plánovaných zmien v internom memorande načrtla riaditeľka pre ľudské zdroje Janelle Galeová. Spoločnosť, ktorá ešte koncom marca 2026 zamestnávala bezmála 78-tisíc ľudí, sa chystá výrazne zoštíhliť svoju štruktúru. Hlavným cieľom je zrušenie prebytočných manažérskych vrstiev a vytvorenie menších, flexibilnejších tímov, čo má podľa vedenia skokovo zvýšiť celkovú produktivitu.
Okrem prepúšťania čaká technologický koncern aj masívna vnútorná migrácia personálu. Celkovo sa prepúšťanie a reorganizácia dotknú približne pätiny celej firmy:
- Globálne prepúšťanie: Prácu definitívne stratí približne 7 800 zamestnancov (10 % pracovnej sily).
- Presun na AI projekty: Približne 7 000 pracovníkov dostane novú náplň práce a prejdú do novovznikajúcich divízií zameraných na generatívnu umelú inteligenciu.
- Plošný zásah: Organizačné zmeny a presuny sa v konečnom dôsledku dotknú až 20 % zamestnancov spoločnosti.
Umelá inteligencia ako otázka prežitia
Tento krok jasne demonštruje, že pre zakladateľa Mety Marka Zuckerberga už sociálne siete nie sú absolútnou prioritou číslo jeden. Súčasný technologický súboj v Silicon Valley vyžaduje obrovské finančné aj ľudské kapacity, ktoré Meta uvoľňuje práve na úkor tradičných tímov starajúcich sa o chod Facebooku či Instagramu. Spoločnosť nateraz medializované informácie odmietla oficiálne komentovať.
Máj 2026 v technologickom sektore potvrdzuje neúprosný trend. Éra bezhlavého predimenzovávania technologických tímov z čias pandémie je definitívne preč. Nastupuje éra maximálnej efektivity, v ktorej miliónové investície netečú do rozširovania personálu, ale do výpočtového výkonu a inžinierov, ktorí dokážu vyvinúť pokročilé modely umelej inteligencie schopné konkurovať gigantom ako OpenAI či Google.