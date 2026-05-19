Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta ustúpiť tlaku zamestnávateľov. Šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) dnes vyhlásil, že v rámci pripravovaného vládneho balíka prorastových opatrení nepripustí žiadne zásahy, ktoré by zhoršili postavenie pracujúcich ľudí alebo oklieštili ich súčasné sociálne štandardy.
Červená línia: Kratšie obedy či dlhšie skúšobné doby neprejdú
Minister Erik Tomáš v utorok potvrdil, že o návrhoch firiem intenzívne rokoval s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). Výsledkom stretnutia je rázne odmietnutie požiadaviek podnikateľského sektora, ktoré sa dotýkali legislatívy v gescii rezortu práce. Vláda tak podľa neho neobetuje práva zamestnancov v mene ekonomického rastu.
Rezort práce jasne zadefinoval body, cez ktoré v roku 2026 neprejde vlak:
- Minimálna mzda: Štát nebude súhlasiť s úpravou ani rušením jednotlivých stupňov minimálnych mzdových nárokov, ktoré chránia nízko kvalifikovaných pracovníkov.
- Obedné prestávky: Návrh zamestnávateľov na radikálne skrátenie zákonnej prestávky na jedlo a odpočinok z 30 minút na pouhých 15 minút ministerstvo zmietlo zo stola.
- Skúšobná lehota: Rezort vyjadruje nesúhlas s predĺžením štandardnej skúšobnej doby z doterajších troch mesiacov na pol roka.
- Zamestnanecké benefity: Rušenie obľúbených rekreačných poukazov či iných foriem finančných príspevkov na regeneráciu pracovnej sily je vylúčené.
Balíček pôjde pred poslancov až po dohode s odbormi
Šéf rezortu práce zároveň zdôraznil, že hoci jeho ministerstvo do tohto ekonomického balíka neposlalo žiadne vlastné prorastové opatrenia, trvá na riadnom sociálnom dialógu. Chystané zmeny chce vidieť na rokovacom stole Hospodárskej a sociálnej rady SR.
„Pokiaľ prorastové opatrenia, nejaká prvá časť toho balíka príde, tak ja ich ešte pred rokovaním parlamentu, keď budú schválené vo vláde, by som rád prebral na tripartite,“ uviedol Erik Tomáš. Týmto krokom chce dať jasnú garanciu zástupcom zamestnancov, že o návrhoch sa nebude rozhodovať „za zatvorenými dverami“ bez ich účasti.
Máj 2026 tak opäť otvára tradičný hodnotový konflikt medzi požiadavkami zamestnávateľských zväzov na flexibilnejší Zákonník práce a sociálnou politikou vládnej koalície. Kým firmy volajú po uvoľnení pravidiel na naštartovanie hospodárstva, ministerstvo práce vysiela jasný signál, že ochrana pracujúcich zostáva nedotknuteľnou prioritou.