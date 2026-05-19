Severoatlantická aliancia spúšťa na území Slovenskej republiky masívne vojenské manévre. V utorok ráno vyrazilo z juhočeského Tábora viac ako 250 českých vojakov, ktorí smerujú na východné Slovensko. Cvičenie Strong Lineage 2026 preverí, ako rýchlo dokáže NATO reagovať na prípadnú bezpečnostnú krízu v strednej a východnej Európe a posilniť svoje jednotky.
Strategický presun na stovky kilometrov
Hlavnou úlohou príslušníkov 42. mechanizovaného práporu z Tábora je zvládnuť logisticky náročný presun vojenskej techniky na vzdialenosť 750 kilometrov. Pre českú armádu ide o neštandardnú operáciu, keďže bežne sa presúva len do vzdialenosti 200 kilometrov. Vojenská kolóna vezie na Slovensko obrnené transportéry Pandur naložené ostrou muníciou, ako aj podporné nákladné vozidlá Tatra 815 a Tatra 810.
Aby armáda predišla dopravnému kolapsu na diaľniciach a hraničných priechodoch, velenie operáciu detailne plánovalo tri mesiace. Presun celkovo 140 vozidiel je rozdelený nasledovne:
- 1. deň (utorok): Odchod prvých štyroch prúdov logistickej podpory s dvojhodinovými rozstupmi.
- 2. deň (streda): Presun kolesových obrnených bojových vozidiel Pandur v troch samostatných prúdoch.
- 3. deň (štvrtok): Presun záverečných troch prúdov s technikou a zvyšným personálom.
Keďže cesta na východné Slovensko potrvá dva dni, vojaci majú na trase naplánovanú taktickú prestávku na slovenskom území, kde natankujú palivo a prenocujú.
Pod španielskym velením na východnej hranici
Cieľovou stanicou českých vojakov z Tábora je Vojenský obvod Kamenica nad Cirochou. Podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Štefana Zemanoviča sa ďalšie časti cvičenia uskutočnia aj v Centre výcviku Lešť. Celkovo sa na manévroch zúčastní takmer 3 000 vojakov NATO s viac než 400 kusmi ťažkej techniky.
Česká republika vysiela do operácie celkovo približne 450 vojakov. K 130 mužom a ženám, ktorí už na Slovensku pôsobia niekoľko mesiacov, sa tak pripojí vyše 250 vojakov z domácej pohotovostnej jednotky. Je to vôbec prvýkrát, čo Česko fyzicky nasadilo takmer celú jednotku držiacu stálu pohotovosť.
„My tam prídeme, skontaktujeme sa so španielskou brigádou, ako velitelia si odovzdáme do podriadenosti jednotky a zladíme sa na úrovni štábu aj samotných jednotiek,“ priblížil veliteľ útvaru Jan Slepánek. Počas trojtýždňového pobytu čaká vojakov intenzívny stmeľovací výcvik, taktická príprava a ostré streľby pod hlavičkou Mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho v SR (MN BDE SVK).
Máj 2026 tak prináša jasnú demonštráciu sily a pripravenosti Aliancie chrániť svoje východné krídlo. Preverenie akcieschopnosti v reálnom čase ukáže, či deklarované plány rýchleho nasadenia pohotovostných síl fungujú nielen na papieri, ale aj v praxi na európskych cestách a vo výcvikových priestoroch.