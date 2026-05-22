Dovolenka v obľúbenom egyptskom letovisku Hurghada sa pre tri britské rodiny skončila katastrofálne. Po pobyte v luxusnom päťhviezdičkovom hoteli Jaz Makadi Aquaviva tri deti vážne ochoreli na agresívnu infekciu spôsobenú baktériou E. coli. Pre ročné dievčatko bola nákaza fatálna, ďalšie dve deti prežili s doživotnými následkami.
Tragická smrť ročnej Arielly
Rodina ročnej Arielly Mannovej odcestovala do Egypta na vianočný pobyt v decembri minulého roka. Ako približuje britský denník The Sun, v druhom týždni all-inclusive zájazdu dievčatko náhle ochorelo. Dostavili sa u nej silné horúčky, hnačky, zvracanie a dehydratácia.
Po návrate do Veľkej Británie sa Ariellin stav prudko zhoršil. Lekári potvrdili nákazu baktériou E. coli, ktorá u nej vyvolala hemolyticko-uremický syndróm (HUS), teda zriedkavé, ale život ohrozujúce zlyhanie obličiek. Dievčatko uviedli do umelého spánku, no o tri dni neskôr zomrelo.
Tri deti sa na dovolenke v egyptskej Hurghade nakazili baktériou E. coli. Cestovná kancelária tvrdí, že vyšetrovanie neprinieslo žiadne pochybnosti o fungovaní hotela;
Právnici zo špecializovanej kancelárie Irwin Mitchell momentálne zastupujú celkovo tri rodiny, ktorých deti postihol rovnaký scenár v tom istom hoteli v rozmedzí od júla 2024 do januára 2026:
- 6-ročný Arthur: Po návrate z Egypta vykašliaval krv, zlyhali mu obličky a museli ho napojiť na pľúcnu ventiláciu a dialýzu. Choroba mu navyše zasiahla mozog, kvôli čomu sa musel znova učiť chodiť a rozprávať. Do konca života bude musieť užívať lieky.
- 2-ročná Chloe: Počas hospitalizácie v Egypte dočasne stratila zrak a reč a utrpela silné záchvaty. Po prevoze do Londýna upadla do kómy, dostala zápal pľúc a bojovala s krvnou zrazeninou. Jej obličky ostali trvalo poškodené.
Čo je E. coli a kedy je nebezpečná?
Podľa informácií renomovanej Mayo Clinic je Escherichia coli (E. coli) baktéria, ktorá bežne žije v črevách zdravých ľudí a zvierat. Väčšina jej kmeňov je neškodná, avšak špecifické agresívne kmene (napr. O157:H7) produkujú nebezpečné toxíny.
Ako dochádza k nákaze a aké sú príznaky:
- Zdroj nákazy: Najčastejšie ide o kontaminovanú vodu alebo potraviny, najmä nedostatočne tepelne upravené hovädzie mäso či surovú zeleninu umytú v infikovanej vode.
- Nástup príznakov: Prvé symptómy sa zvyčajne objavia 3 až 4 dni po nakazení (niekedy už po 24 hodinách).
- Prejavy: Silné kŕče v bruchu, vodnatá až krvavá hnačka, zvracanie a nevoľnosť.
Kým zdraví dospelí sa z infekcie zvyčajne zotavia do týždňa, pre malé deti a starších ľudí predstavuje baktéria extrémne riziko, pretože môže spustiť spomínané fatálne zlyhanie obličiek (HUS).
Baktéria E. coli predstavuje riziko najmä pre deti a starších ľudí. V závažných prípadoch môže vyvolať poškodenie obličiek;
Cestovná kancelária pochybenie odmieta
Všetky tri rodiny si zájazdy rezervovali cez britskú pobočku cestovnej kancelárie TUI. Tá vyjadrila rodinám hlbokú sústrasť, no zároveň uviedla, že na základe ich nezávislého vyšetrovania priamo v hoteli sa prítomnosť baktérie E. coli nepotvrdila:
„V súlade s našimi bežnými postupmi pokračujeme v monitorovaní akýchkoľvek hlásení o ochoreniach, a to v spolupráci s hotelom, miestnymi úradmi a Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA), pričom plne spolupracujeme pri všetkých príslušných vyšetrovaniach.“
Podľa vyjadrenia CK sú hlásenia o chorobách v tomto hoteli aj v celom Egypte zriedkavé (okolo 0,3 %). Hotel tak naďalej funguje bez akýchkoľvek obmedzení. Právni zástupcovia rodín však trvajú na dôkladnom prešetrení.