Ambiciózny projekt, ktorý mal občanom priniesť jasný prehľad o ich budúcich penziách, sa zmenil na politické bojisko. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) ostro skritizovalo rozosielanie dôchodkových prognóz, ktoré sú podľa neho plné chýb, chaosu a v niektorých prípadoch skončili v nesprávnych rukách. Sociálna poisťovňa útoky odmieta a argumentuje, že percento reálnych chýb je zanedbateľné.
Nezapočítané deti, odpracované roky a listy pre zosnulých
Na utorkovej tlačovej konferencii v máji 2026 lídri PS opísali vážne zlyhania systému. Predseda hnutia Michal Šimečka a poslankyňa Simona Petrík tvrdia, že namiesto relevantných informácií štát vystresoval tisícky ľudí. Občania im začali masovo nahlasovať závažné nezrovnalosti v doručených dokumentoch.
Medzi najvypuklejšie príklady chýb podľa Progresívneho Slovenska patria:
- Chýbajúce roky: Ľuďom prišla prognóza, podľa ktorej odpracovali len zlomok času, hoci boli celý život riadne zamestnaní.
- Ignorovanie materstva: Mnohým ženám systém vôbec nezapočítal obdobie starostlivosti o deti.
- Zámena identity a listové zásielky: Listy boli doručené úplne cudzím osobám, poberateľom, ktorí už starobný dôchodok dávno poberajú, či dokonca na mená zosnulých ľudí.
Šimečka skritizoval aj fakt, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prenáša zodpovednosť na plecia občanov. „Namiesto toho, aby štát uľahčil život občanom, tak ich teraz naháňa robiť ‚kolečká‘ po úradoch, nosiť potvrdenia a reklamovať chyby v systéme,“ zdôraznil líder opozície, pričom avizoval, že hnutie bude žiadať podrobné vyčíslenie nákladov na celý projekt.
Poisťovňa sa bráni: Chyby robia zamestnávatelia, nie my
Vedenie Sociálnej poisťovne sa voči kritike opozície okamžite ohradilo a označenia projektu za „psychologický teror“ či „šikanu“ odmietlo ako nezodpovedné politické divadlo. Generálny riaditeľ inštitúcie Michal Tariška vyhlásil, že evidujú len približne 170 relevantných individuálnych podnetov s chybami.
„Ide o 0,00006 percenta zo všetkých doteraz distribuovaných prognóz. Preto si nemyslím, že je na mieste označovať zamestnancov za babrákov,“ reagoval Tariška. Zároveň vysvetlil, kde je skutočný sever celého problému:
„Najčastejšie ide o prípady, keď si zamestnávatelia nesplnili svoje zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo si ich splnili s výrazným oneskorením.“
Šéf inštitúcie pripomenul, že Sociálna poisťovňa bola viac ako 20 rokov čisto papierovým úradom a momentálne realizuje najväčší digitalizačný projekt vo svojej 31-ročnej histórii, ktorý obslúži až 3,5 milióna klientov. Všetky overené a vyčistené údaje sú pre občanov permanentne dostupné online v ich Elektronickom účte poistenca (EÚP).
Máj 2026 tak ukazuje, že prechod štátu na moderné digitálne služby sa nezaobíde bez pôrodných bolestí. Hoci opozícia využíva individuálne zlyhania na politický tlak, pre milióny Slovákov zostáva dôchodková prognóza prvým reálnym zrkadlom toho, s akým štátnym dôchodkom môžu v budúcnosti reálne počítať.