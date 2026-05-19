Slovenský trh práce zažíva mimoriadne úspešné obdobie. Nezamestnanosť na Slovensku v apríli 2026 klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov, pričom kľúčový ukazovateľ sa po mesiacoch opäť dostal pod magickú hranicu štyroch percent. Rezort práce hlási masívny odliv ľudí z úradov a tisícky nových voľných miest.
Nezamestnanosť útočí na historické minimá
Podrobnú štatistiku v utorok na tlačovej konferencii predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Hlavný ukazovateľ – podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) – klesol už tretí mesiac po sebe a ustálil sa na hodnote 3,96 %.
„V apríli nezamestnanosť klesla pod 4 % a už sa opäť blíži k historickým minimám, ktoré sme mali v minulom roku na Slovensku,“ konštatoval minister práce. Čo je mimoriadne pozitívne, situácia sa nezlepšuje len v rozvinutých regiónoch, ale nezamestnanosť dokázala klesnúť až v 12 z 15 ekonomicky najslabších okresov Slovenska.
Z evidencie odišlo 17-tisíc ľudí, rástli aj živnosti
Aprílový jarný reštart ekonomiky vytiahol z úradov práce presne 17-tisíc občanov. Ministerstvo detailne analyzovalo, kde títo ľudia skončili:
- Nástup do zamestnania: Takmer 80 % z celkového počtu odídených si úspešne našlo novú prácu na domácom trhu.
- Vyradenie a nespolupráca: Zvyšných 20 % tvoria ľudia, ktorí odišli na vlastnú žiadosť (aby sa vyhli prísnej kontrole úradov), prípadne ich štát vyradil pre nespoluprácu či odchod do cudziny.
- Rozbeh vlastného biznisu: Z evidencie odišlo 1 517 osôb, ktoré si založili novú živnosť alebo licenciu SZČO. Opačným smerom – zo skrachovanej živnosti do evidencie – zamierilo 830 ľudí.
Slovensko láka pracujúcich z cudziny
Podniky na Slovensku aktuálne zápasia s opačným problémom než v minulosti – chýba im kvalifikovaná sila. Počet voľných pracovných miest v apríli medzimesačne vzrástol o 6 481 a vyšplhal sa na masívne číslo 130 634.
Tento nedostatok čiastočne kompenzuje migrácia. Podľa údajov, ktoré zverejnil Erik Tomáš, prišlo v apríli na slovenský trh práce zo zahraničia 1 909 ľudí. Naopak, za prácou za hranice odišlo 1 332 Slovákov. „Čiže viac ľudí prišlo na Slovensko pracovať, ako odišlo pracovať do zahraničia,“ podotkol na záver šéf rezortu štátu.
Máj 2026 tak potvrdzuje, že slovenská ekonomika generuje dostatok príležitostí. Hlavnou výzvou pre zamestnávateľov v nasledujúcich mesiacoch už nebude nedostatok zákaziek, ale hľadanie spôsobov, ako obsadiť vyše 130-tisíc voľných pozícií za situácie, kedy je domáca zásoba nezamestnaných takmer vyčerpaná.