Škandál okolo ukladania tiel zosnulých v prešovskej nemocnici nateraz utícha. Neohlásená hygienická kontrola na pracovisku súdneho lekárstva a patologickej anatómie v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov neodhalila žiadne závažné porušenia zákona. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ubezpečuje, že s telami sa manipuluje dôstojne.
Hygienici merali teplotu: Štyri stupne a germicídne žiariče
Reakcia na medializované informácie z uplynulého týždňa o údajne škandalóznych a nehygienických podmienkach nenechala na seba dlho čakať. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove vykonal v piatok 15. mája 2026 na pracovisku bleskovú raziu. Cieľom bolo preveriť, či provizórne chladiarenské priestory na dočasné ukladanie tiel spĺňajú prísne normy.
Závery kontroly dali za pravdu vedeniu nemocnice a ÚDZS. Podľa oficiálneho stanoviska hygienici nezistili žiadne kritické pochybenia:
- Správna teplota: V chladiacich boxoch namerali presne štyri stupne Celzia, čo je zákonom stanovené minimum pre bezpečné uchovávanie ľudských pozostatkov.
- Vybavenie pitevne: Priestory pitevne plne vyhovujú hygienickým štandardom, steny sú ľahko umývateľné a vzduch dezinfikujú germicídne žiariče.
- Drobné nedostatky: Jedinou chybou bola opadaná maľovka v chladiacom boxe. Úrad dostal príkaz na okamžitú nápravu a steny už stihol vymaľovať špeciálnym umývateľným náterom.
Výstavba novej nemocnice prináša obmedzenia
Súčasný kritický stav v Prešove priamo súvisí s rozsiahlou modernizáciou a výstavbou novej vojenskej nemocnice, kvôli ktorej musel štát nechať zrovnať so zemou budovu pôvodnej patológie. Telá zosnulých sa preto museli dočasne presunúť do historických priestoroch starej patológie a mobilných boxov, čo časť zamestnancov verejne označila za nehumánne.
Aby sa logistický tlak zmiernil, ÚDZS poskytol nemocnici v pondelok 18. mája 2026 nový veľkokapacitný chladiarenský kontajner, ktorý bude slúžiť najmä pre telá po vykonaní pitvy.
„V súvislosti s výstavbou novej prešovskej nemocnice si úrad uvedomuje, že situácia nie je ideálna, avšak ubezpečuje, že manipulácia s mŕtvymi telami je dôstojná a v súlade so zákonom,“ uviedlo vedenie úradu v oficiálnom vyhlásení.
Máj 2026 tak v Prešove ukazuje odvrátenú stranu veľkých stavebných projektov. Hoci provizórne chladiace riešenia pre zosnulých pôsobia na prvý pohľad na verejnosť desivo, podľa odborných kontrol spĺňajú všetky legislatívne, etické aj hygienické pravidlá, ktoré chránia zdravie živých a dôstojnosť mŕtvych.