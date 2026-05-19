Prešovská krajská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Dominike z obce Žalobín (okres Vranov nad Topľou). Tínedžerka sa domov nevrátila a nedala o sebe vedieť.
Naposledy ju videli na stanici
Dominiku naposledy videli v pondelok 18. mája na vlakovej stanici vo Vranove nad Topľou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, odvtedy a neozvala blízkym a miesto jej aktuálneho pobytu nie je známe.
Popis hľadanej Dominiky:
- Výška: 150 cm
- Postava: štíhla
- Vzhľad: hnedé oči, čierne vlasy
Polícia vyhlásila pátranie po 14-ročnej Dominike, naposledy ju videli na vlakovej stanici; Foto: facebook.com/KRPZPO
Oblečenie: Naposledy mala na sebe oblečený kompletne čierny odev – čierne legíny, čierne krátke tričko, čiernu mikinu a obuté mala čierne botasky.
Máte informácie? Zavolajte polícii
Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej Dominiky, okamžite nahlásili. „Akékoľvek poznatky k nezvestnej Dominike oznámte na linke 158, alebo prostredníctvom správy tu na stránke,“ doplnila polícia.