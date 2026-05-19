Umelá inteligencia začína masívne prepisovať mapu zamestnanosti v globálnom finančnom sektore. Britský bankový gigant Standard Chartered oznámil šokujúci plán: v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zruší takmer 8 000 pracovných miest. Ľudskú prácu v administratívnych centrách nahradia pokročilé algoritmy a AI.
Tvrdý zásah do korporačnej štruktúry
Banka so sídlom v Londýne, ktorá drvivú väčšinu svojich obchodných aktivít realizuje na rýchlo rastúcich ázijských trhoch, zverejnila detaily svojej novej stratégie v máji 2026. Podľa informácií agentúry Reuters a britskej stanice BBC plánuje Standard Chartered do konca roka 2030 zredukovať svoje korporačné pozície približne o 15 %. V praxi to znamená prepustenie zhruba 7 800 zamestnancov.
Ide o jeden z prvých prípadov v globálnom bankovníctve, kedy nadnárodná finančná inštitúcia otvorene a v takomto obrovskom rozsahu menuje umelú inteligenciu (AI) ako hlavný dôvod prepúšťania, ktorého cieľom je radikálne zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti.
Kto príde o prácu? Terčom sú back-office centrá
V súčasnosti banka pôsobí na 52 trhoch po celom svete a celkovo zamestnáva viac ako 82 000 ľudí. Automatizácia a optimalizácia procesov sa nedotkne klientskych pracovníkov v pobočkách, ale zasiahne najmä podporné a administratívne centrá.
Najviac zasiahnuté globálne lokality:
- India: Masívne prepúšťanie postihne technologické a administratívne centrá v mestách Čennai a Bangalúr.
- Malajzia: O prácu prídu stovky ľudí v back-office stredisku v Kuala Lumpur.
- Poľsko: Rušenie pozícií neobíde ani Európu – zasiahnuté bude regionálne centrum vo Varšave.
Nová éra bankovníctva: Stroje namiesto ľudí
Vedenie banky argumentuje tým, že rutinné operácie, spracovanie dát, schvaľovanie úverových podkladov či základná kontrola súladu s predpismi (compliance) už dnes dokážu systémy umelej inteligencie vykonávať rýchlejšie, lacnejšie a s minimálnou chybovosťou. Pre investorov je to jasný signál tlaku na marže, no pre zamestnancov v outsourcingových centrách tvrdá realita nastupujúcej technologickej revolúzie.
Máj 2026 sa tak pravdepodobne zapíše do histórie ekonomiky ako bod zlomu, kedy sa teoretické varovania analytikov o nahradení ľudskej sily umelou inteligenciou v bielych golieroch premenili na tvrdé korporačné rozhodnutia s dosahom na tisícky rodín.