Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove spúšťa ostrý politický boj. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) dnes oznámilo, že v Národnej rade SR iniciuje odvolanie podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Dôvodom je podozrenie z masívneho netransparentného prerozdeľovania miliónov eur bez riadnych súťaží.
„Fabrika na priame zákazky“ a podnety na úrady
Kresťanskí demokrati na utorkovej tlačovej konferencii v máji 2026 ostro skritizovali riadenie celého strategického projektu. Poslanec NR SR František Majerský poukázal na rozkrádanie verejných financií prostredníctvom takzvaných nízko-prahových zákaziek, kde sa štátne peniaze zámerne kúskujú, aby sa vyhli prísnej kontrole.
„Prešovská nemocnica je fabrikou na priame zákazky; 8,6 milióna eur sa rozdelilo napriamo do 50 000 eur alebo formou troch cenových ponúk do 200 000 eur,“ vyhlásil Majerský. KDH preto okamžite podniká nasledovné právne kroky:
- Podnet na ÚVO: Hnutie žiada Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril miliónovú zákazku na externý stavebný dozor.
- Podnet na PMÚ: Protimonopolný úrad SR má preskúmať postup ministerstva pri zapojení piatich vybraných stavebných firiem.
- Odvolávanie v parlamente: Opozícia začína zbierať podpisy na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi.
Okrem finančných pochybností opozícia upozorňuje aj na katastrofálny technický stav doteraz zrealizovanej časti rozostavaného objektu, za čo podľa nich nesie plnú politickú aj manažérsku zodpovednosť práve šéf rezortu obrany.
Bleskové striedanie firiem bez verejnej súťaže
Kľúčovým bodom obžaloby KDH je situácia z uplynulých dní. V piatok 15. mája 2026 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok náhle odstúpila od zmluvy s doterajším generálnym zhotoviteľom. Už v pondelok 18. mája minister Robert Kaliňák oznámil, že na definitívne dokončenie nemocnice vypíše novú súťaž.
Háčik je však v tom, že ministerstvo medzičasom pre preklenovacie obdobie uzavrelo obriu zmluvu o dielo so spoločnosťou In Vest a štyrmi ďalšími subdodávateľmi za približne 260 miliónov eur. Podľa Majerského oslovil štát týchto päť firiem priamo, úplne bez transparentnej súťaže, čo považuje za nebezpečný precedens.
„Chceme, aby sa prešovská nemocnica dostavala, ale aby sa dostavala transparentným spôsobom. Všetky peniaze, ktoré majú zaplatiť daňoví poplatníci, musia byť jasné, zrozumiteľné a zdokumentované,“ uzavrel poslanec Majerský s tým, že občania majú právo vedieť, kam tečú stovky miliónov eur z ich daní.
Máj 2026 tak prináša prvé veľké parlamentné odvolávanie tohto roka. Napriek tomu, že koalícia má v Národnej rade SR stabilnú väčšinu a Robert Kaliňák svoju pozíciu zrejme obháji, prešovská vojenská nemocnica sa stáva novým symbolom netransparentnosti, ktorý bude ministerstvo obrany len ťažko vysvetľovať verejnosti.