Blízky východ balansuje na hrane totálnej vojny, no diplomacia dostáva poslednú šancu. Irán prostredníctvom Pakistanu doručil Spojeným štátom nový mierový návrh na ukončenie prebiehajúceho konfliktu. Americký prezident Donald Trump v reakcii na to nateraz odložil masívny vojenský úder proti islamskej republike, ktorý bol naplánovaný na dnešný utorok.
Tvrdé podmienky Teheránu: Reparácie a odchod USA
Podrobnosti o novom iránskom pláne v máji 2026 odhalil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharibábádí. Teherán požaduje okamžité ukončenie nepriateľských akcií na všetkých frontoch vrátane Libanonu, kompletný odchod amerických jednotiek z blízkosti iránskych hraníc a finančné reparácie od USA a Izraela za vojnové škody.
Podľa štátnej agentúry IRNA sú súčasťou iránskych ultimatívnych požiadaviek aj nasledujúce body:
- Zrušenie sankcií: Kompletné odbúranie ekonomických reštrikcií uvalených na Irán.
- Rozmrazenie majetku: Uvoľnenie všetkých zadržiavaných finančných aktív v zahraničí.
- Koniec blokády: Okamžité ukončenie americkej námornej blokády v strategických vodách Perzského zálivu.
Trump otočil pod tlakom arabských spojencov
Hoci Donald Trump ešte minulý týždeň označil predchádzajúce iránske ponuky za „odpad“, v pondelok prekvapivo oznámil zmenu kurzu. Prezident potvrdil, že Spojené štáty odložili útok plánovaný na utorok 19. mája 2026. Urobili tak na priamu žiadosť kľúčových arabských partnerov – Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE), ktorí sa obávajú nekontrolovateľnej regionálnej katastrofy.
„Chcem dať priestor na vážne rokovania,“ vyhlásil Trump pred novinármi. Neskôr dodal, že jeho hlavným a ultimátnym cieľom zostáva dohoda, ktorá Iránu natrvalo zabráni získať jadrovú zbraň.
Zákulisné ústupky: Financie a jadrový program
Hoci Biely dom oficiálne žiadne ústupky nepotvrdil, vysokopostavený iránsky zdroj naznačil, že mesiac stagnujúce rozhovory sa predsa len pohli. Washington údajne prejavil flexibilitu a neoficiálne súhlasil s uvoľnením štvrtiny zmrazených iránskych aktív v hodnote desiatok miliárd dolárov. USA mali zároveň pripustiť, aby Irán pokračoval v obmedzených mierových jadrových aktivitách pod prísnym dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Americkí predstavitelia však nateraz zostávajú v komentároch zdržanliví. Anonymný zdroj z Washingtonu kategoricky odmietol správy iránskych médií, že by USA počas rozhovorov súhlasili s okamžitým zrušením kľúčových ropných sankcií.
Diplomatické hodiny tikajú neúprosným tempom. Podľa pakistanských sprostredkovateľov obe strany neustále menia svoje pozície a čas na odvrátenie masívneho vojenského stretu superveľmoci s Teheránom sa ráta na hodiny.