Šéf slovenskej diplomacie mieri na sever Európy. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu 20. mája 2026 navštívi Fínsko. Oficiálnu pracovnú cestu oznámila fínska vláda s tým, že hlavným cieľom je otvorený dialóg o bezpečnostnej politike a posilnenie obchodnej spolupráce v čase, keď Európska únia hľadá pevnú jednotu.
Bezpečnosť Európy a konflikt na Ukrajine ako priorita
V Helsinkách sa Juraj Blanár stretne so svojou fínskou kolegyňou, ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonenovou. Ich diskusia sa zameria na najpálčivejšie globálne krízy, ktoré formujú bezpečnostnú architektúru starého kontinentu v máji 2026. Ministri preberú vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine, možnosti ďalšej koordinovanej podpory pre Kyjev, prebiehajúci konflikt na Blízkom východe a vývoj transatlantických vzťahov.
„Je prínosné, že sa môžeme stretnúť a otvorene diskutovať o aktuálnych medzinárodných otázkach v čase, keď je jednota EÚ mimoriadne dôležitá,“ zdôraznila pred rokovaním Valtonenová. Fínska ministerka zároveň doplnila, že Helsinki vidia obrovský potenciál najmä na zintenzívnenie slovensko-fínskych hospodárskych a obchodných vzťahov.
Inšpirácia fínskou obranou a nový konzulát
Slovenský minister má pred sebou intenzívny diplomatický program, ktorý kombinuje politické rokovania s praktickými ukážkami fínskej krízovej infraštruktúry:
- Parlamentný dialóg: Blanár absolvuje stretnutie s predsedom parlamentného zahraničného výboru Johannesom Koskinenom.
- Prehliadka podzemia: Súčasťou programu je návšteva masívneho úkrytu civilnej ochrany v helsinskej mestskej štvrti Merihaka, ktoré sú pre fínsky model sebestačnej národnej bezpečnosti príznačné.
- Expanzia v Tampere: Vo štvrtok 21. mája minister slávnostne otvorí nový honorárny konzulát Slovenskej republiky v meste Tampere, čo má uľahčiť rozvoj partnerstiev v regióne.
Hľadanie spoločnej reči v NATO
Návšteva Fínska prichádza v čase, keď Slovensko a najmladší členovia Severoatlantickej aliancie niekedy prezentujú odlišné pohľady na formy pomoci brániacej sa Ukrajine. Práve priama osobná diplomacia v Helsinkách má ukázať, že napriek rozdielnym rétorickým nuansám zostáva Bratislava pre severských partnerov čitateľným spojencom v oblasti európskej obrany a stability.
Máj 2026 tak prináša dôležitú diplomatickú misiu, kde sa slovenská delegácia bude môcť priamo v teréne inšpirovať svetovo uznávaným fínskym systémom civilnej ochrany a zároveň položiť základy pre hlbšiu biznisovú kooperáciu s inovatívnou severskou ekonomikou.