Slovenskí odborári bijú na poplach. Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR ostro skritizovalo vládny kabinet za spôsob, akým pripravuje nové hospodárske a sociálne balíčky. Predstavitelia pracujúcich odmietajú, aby sa o kľúčových zmenách dozvedali z kuloárnych informácií, a žiadajú okamžité zvolanie tripartity.
Stopka pre rušenie rekreačných poukazov a zmeny v pracovnom čase
Dôvodom ostrej reakcie KOZ SR sú prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva, ktorých kontúry v máji 2026 prenikli na verejnosť. Odborári varujú, že navrhované reformy prinesú vážne riziká, ktoré priamo ohrozia zamestnanecké prostredie a znížia doterajší životný štandard ľudí.
„Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením,“ vyhlásilo vedenie konfederácie. Znižovanie ochrany podľa nich hospodársky rast neprinesie, iba prenesie finančné a zdravotné bremeno na plecia zamestnancov.
Likvidácia minimálnych mzdových nárokov je neprípustná
Najväčšiu vlnu nevôle vyvolali úvahy o možnom oslabení alebo úplnom zrušení takzvaných minimálnych mzdových nárokov. Tie podľa platného Zákonníka práce (paragraf 120) garantujú, že zamestnanec na náročnejšej či kvalifikovanejšej pozícii nesmie zarábať len základnú minimálnu mzdu, ale jej zákonom stanovený násobok podľa stupňa náročnosti práce.
Podľa KOZ SR by išlo o devastačný zásah do sociálnych práv:
- Devalvácia kvalifikovanej práce: Zrušenie stupňov náročnosti by stiahlo mzdové ohodnotenie odborníkov smerom nadol.
- Prepad životnej úrovne: Opatrenie by v praxi negatívne pocítili státisíce kvalifikovaných zamestnancov.
- Deštrukcia systému: Došlo by k rozpadu doterajšieho mzdového systému, ktorý chráni zamestnancov pred mzdovým podhodnotením zo strany zamestnávateľov.
Saková obhajuje balíček, predloží ho v stredu
Napriek tvrdej opozícii odborov plánuje ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) predložiť prvý balík prorastových opatrení na stredajšie (20. 5.) rokovanie vlády. Šéfka rezortu už skôr ubezpečovala, že navrhované stimuly a reformy na podporu slovenskej ekonomiky budú navrhnuté tak, aby nemali negatívny vplyv na napätý štátny rozpočet.
Odborári však trvajú na tom, že sociálny dialóg nesmie byť formálny a Hospodárska a sociálna rada SR musí zasadnúť ešte predtým, ako legislatívny balík schváli vládny kabinet a posunie ho do parlamentu. Máj 2026 tak prináša hroziaci konflikt medzi sociálnymi partnermi a vládnymi reformátormi.