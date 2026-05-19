Vládna koalícia čelí vážnemu vnútornému konfliktu. Slovenská národná strana (SNS) sa nečakane ostro dištancovala od návrhu zonácie Vysokých Tatier, ktorý predkladá jej vlastný nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba. Strana ho obviňuje z konania na vlastnú päsť a z nadbiehania záujmom oligarchov.
Taraba koná bez mandátu strany
Podľa oficiálneho stanoviska, ktoré v máji 2026 zverejnila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, minister životného prostredia stratil v tejto otázke podporu materskej strany. „Minister Tomáš Taraba koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie,“ uviedla Škopcová. Strana tvrdí, že proces schvaľovania v predloženej podobe ignoruje legitímne pripomienky majiteľov pôdy.
Stopka pre záujmy oligarchov a výzva Ficovi
Kritika z vnútra SNS zašla ešte ďalej, keď strana otvorene naznačila, že zmeny môžu vyhovovať silným finančným skupinám v regióne. Vedenie národniarov preto priamo vyzvalo ministra, aby „neuprednostňoval záujmy oligarchov, ktorí môžu mať zo schválenej zonácie majetkový alebo podnikateľský prospech.“
Vzhľadom na vyhrotenú situáciu urobila SNS rázny krok a adresovala požiadavku priamo predsedovi vlády:
- Apel na premiéra: SNS oficiálne žiada Roberta Fica (Smer-SD), aby vláda materiál o zonácii Tatranského národného parku (TANAP) nateraz stiahla z programu.
- Ignorované pripomienky: Podľa strany ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní odignorovalo zásadné výhrady samospráv, štátnych podnikov a súkromných vlastníkov pozemkov.
Envirorezort ustupuje a vládny kabinet nateraz vynechá
Reakcia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na vnútrostranícku vzburu prišla vzápätí. Hoci legislatívny proces beží, na stredajšie (20. 5.) rokovanie vlády sa materiál nakoniec nedostane. Návrh zonácií štyroch národných parkov má dnes najskôr prerokovať Legislatívna rada vlády SR a následne prejde konzultáciou s Európskou komisiou.
Rezort pod vedením Tomáša Tarabu sa bráni a deklaruje, že na rozdiel od tvrdení SNS postupuje v úplnom súlade so zákonom a v intenzívnej spolupráci so všetkými kľúčovými partnermi v regiónoch.
Máj 2026 tak odkrýva hlboké mocenské trhliny v poslaneckom klube SNS. Spor o budúcu podobu a obmedzenia vo Vysokých Tatrách už nie je len odbornou či ekologickou otázkou, ale stáva sa ostrým politickým bojom o vplyv v najcennejšom chránenom území Slovenska.