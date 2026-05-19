Svet čelí novej biologickej hrozbe. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia verejného zdravia po tom, čo sa v Konžskej demokratickej republike (KDR) začal masívne šíriť vzácny a nebezpečný kmeň vírusu ebola – Bundibugyo. Epidémia si už vyžiadala najmenej 131 obetí.
Zasadá núdzový výbor, nákaza zasiahla mestá
Hovorca WHO oznámil, že na utorok 19. mája bolo zvolané mimoriadne zasadnutie núdzového výboru, ktorý navrhne ďalší globálny postup. Hoci sa vláda KDR snaží verejnosť upokojiť, obavy expertov prudko rastú. Úrady už evidujú viac ako 513 podozrivých prípadov, pričom vírus prenikol do strategických centier vrátane provincie Ituri, mesta Butembo a miliónového dopravného uzla Goma.
Vírusom sa nakazili aj Američania
Svetovú pozornosť upriamil na epidémiu prenos nákazy na zahraničných expertov. Zdravotnícke organizácie potvrdili infikovanie amerického lekára pôsobiaceho v KDR. Pacienta okamžite letecky transportujú na špecializovanú kliniku do Nemecka. Podľa stanice CBS News bolo vírusu vystavených celkovo najmenej šesť občanov USA, pre ktorých sa Washington snaží zabezpečiť urýchlenú evakuáciu do karantény na americkej vojenskej základni v Európe.
USA zatvárajú hranice, Afrika sprísňuje kontroly
Reakcia svetových veľmocí na hrozbu z mája 2026 na seba nenechala dlho čakať. Spojené štáty zaviedli s okamžitou platnosťou prísne reštrikcie:
- Zákaz vstupu do USA: Týka sa osôb bez amerického pasu, ktoré v posledných 21 dňoch navštívili Ugandu, KDR alebo Južný Sudán.
- Letiskový skríning: Americké CDC zavádza povinné meranie teploty a trasovanie kontaktov cestujúcich.
- Cezhraničné koridory: Rwanda už hermeticky uzavrela vybrané hraničné priechody s KDR a Nigéria uviedla svoje zdravotníctvo do stavu najvyššej pohotovosti.
Temný tieň histórie
Súčasná bilancia vyvoláva spomienky na doposiaľ najničivejšiu epidémiu z rokov 2014 – 2016. Vírus vtedy v západnej Afrike infikoval vyše 28 600 ľudí a vyžiadal si 11 325 ľudských životov, pričom zasiahol aj Spojené štáty či Britániu. Kmeň Bundibugyo, ktorý udrel v máji 2026, patrí medzi menej frekventované, no o to nebezpečnejšie varianty, proti ktorému sú doterajšie vakcíny menej účinné.
Globálny zdravotnícky systém v máji 2026 prechádza ďalšou zaťažkávacou skúškou. Rýchlosť, akou sa ebola šíri v kľúčových afrických aglomeráciách, si vyžaduje okamžitú medzinárodnú finančnú a logistickú pomoc, inak svetu hrozí zopakovanie katastrofálneho scenára spred desiatich rokov.