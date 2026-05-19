Moskva/Minsk, 19. mája 2026 – Geopolitické napätie dosahuje nový vrchol. Ruská armáda dnes odštartovala rozsiahle trojdňové vojenské cvičenia zamerané na prípravu a pripravenosť svojich jadrových síl. Do manévrov, ktoré prebiehajú paralelne s podobnou akciou v susednom Bielorusku, sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine.
Odveta za dronovú eskaláciu?
Podľa oficiálneho vyhlásenia ruského ministerstva obrany sa cvičenia konajú v dňoch 19. až 21. mája 2026. „Ozbrojené sily Ruskej federácie vykonávajú cvičenie zamerané na prípravu a použitie jadrových síl pre prípad hrozby agresie,“ upresnil rezort v Moskve.
Zahraniční analytici poukazujú na to, že Moskva spúšťa jadrové manévre v mimoriadne citlivom čase. Ide o priamu reakciu na stupňujúce sa ukrajinské útoky, keďže Kyjev len pred pár dňami vyslal stovky bezpilotných lietadiel hlboko do vnútrozemia Ruskej federácie. Načasovanie navyše koliduje s očakávanou dvojdňovou diplomatickou návštevou prezidenta Vladimira Putina v Číne.
Do hry vstupuje aj Minsk
Do jadrového rinčania zbraňami sa zapojil aj najbližší spojenec Kremľa. Bielorusko už v pondelok oznámilo spustenie vlastných vojenských cvičení zameraných na operačné nasadenie taktických jadrových zbraní. Minsk, ktorý hostí ruský jadrový arzenál na svojom území, sa však snaží situáciu formálne upokojiť. Tamojšie ministerstvo obrany deklarovalo, že manévre nie sú hrozbou pre región a nenasledujú útočnú doktrínu voči žiadnemu štátu.
Prehľad jadrových manévrov v máji 2026:
- Trvanie: Od utorka 19. mája do štvrtka 21. mája 2026.
- Rozsah: Tisíce vojakov a strategická technika rozmiestnená po celom Rusku.
- Súčinnosť: Paralelné cvičenia v Bielorusku s využitím zdieľaného ruského arzenálu.
Varovný prst pre Západ
Vojenskí experti sa zhodujú, že cvičenia majú primárne odstrašujúci charakter. Prepojenie ruskej jadrovej hrozby s Putinovou cestou do Pekingu má demonštrovať silu rusko-čínskeho partnerstva v čase, keď západná pomoc Ukrajine naďalej prúdi na front.
Máj 2026 sa tak stáva svedkom doteraz najotvorenejšej demonštrácie jadrovej sily od začiatku konfliktu, pričom hranica medzi cvičením a reálnou hrozbou zostáva kvôli prebiehajúcim útokom na ruskom území nebezpečne tenká.