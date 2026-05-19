Vojna dronov medzi Ruskom a Ukrajinou naberá na intenzite. Po masívnom ukrajinskom údere z uplynulého víkendu pokračovali obe strany v noci na utorok vo vzájomných leteckých útokoch. Terčom Rusov sa stal strategický dunajský prístav Izmajil aj obytné štvrte v Charkove, zatiaľ čo ukrajinské drony opäť ohrozovali Moskvu.
Útoky na prístavy a civilistov
Ruská armáda sa v noci zamerala na kľúčovú exportnú infraštruktúru Ukrajiny. Útoky zasiahli najväčší ukrajinský dunajský prístav Izmajil. Miestne úrady na Telegrame potvrdili, že väčšinu hrozieb zneškodnili. „Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani výrazným škodám,“ uviedli predstavitelia mesta, hoci zábery z miesta ukazujú horiacu budovu s rozbitými oknami.
Kritickejšia situácia je v Charkove. Starosta mesta Ihor Terechov oznámil, že po zásahu dronov museli záchranári vyslobodzovať civilistov. Dve osoby sa podarilo zachrániť, no ďalšia zostala uviaznutá pod troskami. Výbuchy hlásili aj z Dnepropetrovskej, Záporožskej a Mykolajivskej oblasti.
Drony opäť leteli na Moskvu
Ukrajinská armáda nezostala dlžná a pokračovala v odvete za minulotýždňový masívny nálet na Kyjev. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin informoval, že protivzdušná obrana zneškodnila štyri bezpilotné lietadlá smerujúce na ruskú metropolu. Incidenty sa zaobišli bez bližších podrobností o škodách.
Tento útok nadväzuje na bezprecedentnú nedeľnú operáciu, kedy Kyjev vyslal hlboko do ruského vnútrozemia viac ako 500 dronov. Pondelňajšie nálety v Kurskej oblasti si navyše vyžiadali život jednej ženy, pričom terčom boli aj Rostovská a Jaroslavlianská oblasť.
Zelenskyj: Ruská rafinácia klesla o 10 %
Strategickým cieľom ukrajinskej dronovej kampane zostáva ochromenie ruského energetického sektora. Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom videoprejave vyzdvihol doterajšie úspechy:
- Pokles rafinácie: Ruská rafinácia ropy v uplynulých mesiacoch klesla o 10 %.
- Uzatváranie vrtov: Ruské energetické spoločnosti sú pre poškodenú infraštruktúru nútené zatvárať ropné vrty.
- Finančný tlak: Cieľom je systematicky pripraviť Kremeľ o príjmy na financovanie armády.
„Putin si, samozrejme, vytvoril vojnovú rezervu – no určite nie dostatočnú na to, aby mohol bojovať donekonečna,“ uzavrel ukrajinský prezident v máji 2026 s presvedčením, že ekonomický tlak na Moskvu začína prinášať viditeľné výsledky.
Vzájomné údery z polovice mája 2026 jasne demonštrujú novú fázu konfliktu, kde frontové línie ustupujú do úzadia na úkor technologickej vojny dronov na dlhé vzdialenosti. Pre Ukrajinu je kľúčové udržať v prevádzke dunajské prístavy, zatiaľ čo pre Rusko sa stáva čoraz zložitejšou úlohou ochrana vlastného priemyselného zázemia.