Už sedemdesiat rokov patrí k najjagavejším ikonám česko-slovenského kultúrneho priestoru. Svojím výnimočným talentom dokáže s absolútnou ľahkosťou rozosmiať milióny divákov v bláznivých komédiách, no vzápätí divákovi vyraziť dych v hlbokých psychologických drámach. Legendárna česká herečka Iva Janžurová dnes, 19. mája, oslavuje úctyhodné 85. narodeniny. Svoj veľký deň pritom nestrávi doma v obklopení kvetov, ale príznačne – priamo na javisku Národného divadla v Prahe, kde dodnes podáva obdivuhodné umelecké výkony.
Z učiteľskej rodiny na divadelný vrchol
Iva Janžurová sa narodila 19. mája 1941 v juhočeskom meste Žirovnice. Vyrastala v rodine učiteľov, no jej osud najviac ovplyvnil otec Josef, ktorý bol nadšeným ochotníkom, režisérom a organizátorom miestneho amatérskeho divadla. Malá Iva tak od detstva nasávala vôňu divadelných skúšok priamo u nich doma. Hoci pôvodne začala študovať na pedagogickej škole v Českých Budějoviciach, láska k dramatickému umeniu definitívne zvíťazila a v roku 1963 úspešne absolvovala pražskú Divadelnú fakultu (DAMU).
Po krátkom angažmáne v Liberci sa stala kľúčovou osobnosťou Divadla na Vinohradech (1965 – 1980), kde prežila jedno zo svojich najplodnejších období. Od roku 1988 je dodnes pevnou súčasťou Činohry Národného divadla v Prahe. Publikum si ju okamžite podmanilo svojou vycibrenou dynamikou, dokonalým situačným humorom a schopnosťou preniknúť hlboko do charakteru svojich postáv.
„Mala som šťastie na skvelých ľudí, autorov i režisérov. Dnes nechápem, ako som dokázala nakrúcať jeden film za druhým, seriály pre televíziu a ešte hrať v Divadle na Vinohradech,“
zaspomínala na svoje extrémne vyťažené zlaté roky samotná herečka.
Kráľovná drámy aj nesmrteľných komédií
Hoci pred kamerou začínala menšími úlohami, režisér Karel Kachyňa v nej objavil obrovský dramatický potenciál a zveril jej hlavnú rolu vo vojnovej dráme Kočár do Vídně (1966). Hneď nato však naplno vybuchla jej komediálna genialita. Stala sa jednou z najobsadzovanejších herečiek druhej polovice 20. storočia a zoznam jej filmových hitov dodnes tvorí zlatý fond našej kinematografie:
- Kultové komédie Svatba jako řemen (1967), Pension pro svobodné pány (1967) a Světáci (1969).
- Bláznivé sci-fi a paródie Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969), Pane, vy jste vdova! (1969) a Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970).
- Nezabudnuteľné divácke hity Marečku, podejte mi pero! (1976), Zítra to roztočíme, drahoušku...! (1976) či Což takhle dát si špenát (1977).
- Excelentné psychologické výkony v snímkach Petrolejové lampy (1971) a Morgiana (1972).
Obrovskú vlnu popularity na Slovensku aj v Česku jej priniesla aj ikonická, rázna a ufrflaná sestra Huňková v seriáli Nemocnice na kraji města (1981).
Rodinné dedičstvo a obdivuhodná zbierka cien
V súkromí bola herečka v roku 1968 krátko vydatá za kameramana Jana Eisnera. Jej celoživotným a osudovým partnerom sa však stal režisér a herec Stanislav Remunda, s ktorým vychovala dve dcéry – Sabinu a Theodoru. Obe úspešne pokračujú v umeleckej rodinnej tradícii. Práve dcéra Theodora nakrútila o svojej matke celovečerný intímny dokumentárny portrét s príznačným názvom Janžurka (2024).
Umelecké majstrovstvo Ivy Janžurovej bolo ocenené na najvyšších fórach:
- Medzinárodný Strieborný asteroid (Terst, 1970) za film Pane, vy jste vdova!.
- Dva prestížne České levy za hlavné úlohy vo filmoch Co chytneš v žitě (1998) a Výlet (2002).
- Krištáľový glóbus za celoživotné dielo na MFF Karlovy Vary (2015).
- Štátne vyznamenanie – medaila Za zásluhy II. stupňa od prezidenta republiky (2006).
- Divadelná Cena Thálie (2021) za celoživotné majstrovstvo v oblasti činohry.
Narodeninový večer pod žiarou reflektorov
Iva Janžurová nestráca energiu ani na prahu osemdesiatich piatich rokov. Svoj narodeninový večer oslávi prácou na doskách Národného divadla, kde stvárni postavu Hany v Erbenovej klasike Kytica (v balade Štedrý deň). Oficiálne oslavy budú pokračovať v júni v Stavovskom divadle a v špeciálnej narodeninovej talk-show Tobogan pre Český rozhlas.
Okrem Kytice herečka v súčasnosti aktívne účinkuje v úspešnej inscenácii Audience u královny (kde hrá britskú kráľovnú Alžbetu II.), v pražskom Divadle Kalich exceluje ako svetová ikona Sarah Bernhardtová a pravidelne vypredáva sály so svojou vlastnou autorskou komédiou Veletoč či francúzskou hrou Pustite ma von!.
Iva Janžurová je žijúcim dôkazom toho, že skutočné herecké majstrovstvo nestarne, ale s pribúdajúcimi rokmi získava nesmiernu hĺbku a noblesu. Jej celoživotná schopnosť prechádzať od bujnej komiky s gumenou tvárou až po mrazivé tragické polohy z nej urobila absolútny unikát našej kultúry. To, že svoje 85. narodeniny trávi s divadelným líčením na tvári pred tlieskajúcim publikom, len podčiarkuje jej neuveriteľnú vitalitu a oddanosť divadlu. Pre divákov na Slovensku aj v Česku zostáva milovanou „Janžurkou“ – umelkyňou, ktorá nám svojím humorom prináša radosť a svojím dramatickým umením nastavuje zrkadlo ľudskej duše už viac ako šesť desaťročí.