Argentínski vedci odštartovali rozsiahly biologický výskum na bájnom súostroví Ohňová zem. Reagujú tak na tragédiu na palube holandskej výletnej lode MV Hondius, kde nebezpečný hantavírus nedávno pripravil o život troch ľudí. Tím biológov v pondelok rozmiestnil v okolí najjužnejšieho mesta sveta Ushuaia prvé desiatky špeciálnych pascí na hlodavce. Cieľom misie je zistiť, či miestna fauna prenáša obávaný andský kmeň tohto vírusu, ktorý ako jediný dokáže preskočiť z človeka na človeka.
Lov na prenášačov v najjužnejšom meste sveta
Biológovia vyslaní priamo z hlavného mesta Buenos Aires začali od pondelka monitorovať rozsiahle oblasti na juhu krajiny. Ich hlavnou úlohou je odchytiť divo žijúce hlodavce, ktoré sú prirodzeným rezervoárom nákazy. Podľa informácií z miestnych zdrojov nasadil vedecký tím hneď v prvý deň akcie až 150 pascí.
Odchytené zvieratá prejdú prísnymi laboratórnymi testami na prítomnosť špecifického andského kmeňa hantavírusu. Výskum sa sústredí nielen na okolie mesta Ushuaia, ale aj na priliehajúci Národný park Ohňová zem, ktorý sa rozkladá na ploche 70 000 hektárov plných hustých lesov, jazier a divokých hôr.
Miestne úrady nákazu odmietajú
Predstavitelia provincie Ohňová zem sa snažia situáciu upokojiť a chrániť turistický ruch. Tvrdia, že v tomto regióne nezaznamenali ani jeden prípad hantavírusu už dlhých 30 rokov – teda od momentu, kedy sa toto ochorenie začalo na celonárodnej úrovni povinne hlásiť. Úplne iná situácia je však v severnejších častiach Patagónie:
- V provinciách ako Río Negro či Chubut sa hantavírus u hlodavcov i ľudí pravidelne potvrdzuje.
- Miestni experti sa preto prikláňajú k verzii, že smrtiaca nákaza bola na loď zavlečená z úplne iného geografického regiónu.
- Teóriu o externom zdroji nákazy podporuje aj cestovateľská anamnéza dvoch obetí – manželského páru z Holandska. Tí pred nalodením cestovali po Južnej Amerike až štyri mesiace a okrem Argentíny navštívili aj Čile a Uruguaj.
Zákerná choroba, na ktorú neexistuje liek
Hantavírus vyvoláva zriedkavé, no extrémne nebezpečné respiračné ochorenie s rýchlym priebehom, na ktoré moderná medicína doposiaľ nemá účinný liek ani vakcínu. Patogén sa do ľudského organizmu najčastejšie dostáva vdýchnutím prachu kontaminovaného močom, výkalmi alebo slinami infikovaných hlodavcov.
Výletná loď MV Hondius, ktorá sa stala plávajúcim ohniskom tejto tragédie, vyplávala z prístavu Ushuaia ešte 1. apríla. Práve preto museli hygienici a vedci konať rýchlo, aby definitívne vylúčili prítomnosť vírusu na samotnom začiatku cesty.
Nasadenie stoviek pascí v drsných podmienkach Ohňovej zeme je pre Argentínu kľúčovým krokom k záchrane reputácie mesta Ushuaia ako bezpečnej brány pre expedície na Antarktídu. Ak by testy odchytených myší andský kmeň potvrdili, pre južnú Patagóniu by to znamenalo vážnu ranu a nutnosť zaviesť prísne hygienické obmedzenia pre tisíce dobrodruhov navštevujúcich národný park. Ak sa však preukáže, že lokálne hlodavce sú čisté, potvrdí sa verzia, že holandskí manželia sa nakazili počas svojich dlhých ciest naprieč kontinentom a loď sa stala tragickou pascou až druhotne.