Súdna vojna o osud umelého intelektu medzi dvoma technologickými gigantmi pokračuje. Porota federálneho súdu v Kalifornii v pondelok rozhodla, že miliardár Elon Musk podal svoju žalobu proti spoločnosti OpenAI a jej vedeniu neskoro – až po uplynutí premlčacej lehoty. Sudkyňa verdikt potvrdila a miliardárovu snahu o zablokovanie komerčného smerovania firmy nateraz zmietla zo stola. Musk však okamžite ohlásil odvolanie, sudkyňu označil za aktivistku a varoval pred nebezpečným precedensom, ktorý podľa neho ohrozuje charitu v celej Amerike.
Premlčaný boj za ľudstvo
Elon Musk, ktorý stál pri zrode OpenAI ako jej spoluzakladateľ a prvotný finančný donor, zažaloval tvorcov celosvetovo úspešného bota ChatGPT za ich transformáciu z neziskovej organizácie na ziskový kolos. Hodnota spoločnosti sa v súčasnosti odhaduje na astronomických 850 miliárd dolárov.
Miliardár na súde tvrdil, že generálny riaditeľ Sam Altman a prezident Greg Brockman zneužili jeho dar vo výške 38 miliónov dolárov. Tieto prostriedky mali byť podľa neho investované výhradne do neziskového vývoja umelej inteligencie (AI), ktorá by slúžila v prospech celého ľudstva, a nie ako komerčný produkt chránený autorskými právami.
Trojtýždňový proces však stroskotal na procesnej chybe. Porota a následne aj sudkyňa Yvonne Gonzalezová Rogersová dospeli k záveru, že Musk si uplatnil svoje práva príliš neskoro. Podstata samotného sporu sa tak nakoniec podrobne nerozuzlila.
Ostré útoky a hrozba pre charitu
Majiteľ automobilky Tesla či sociálnej siete X (bývalý Twitter) reagoval na nepriaznivý výsledok s obrovskou dávkou hnevu. Na svojej platforme okamžite oznámil podanie odvolania.
„Vykrádanie charitatívnych organizácií je mimoriadne škodlivé pre charitatívne darcovstvo v Amerike. Porota sa vôbec nezaoberala podstatou tohto prípadu,“
vyhlásil nemehlom Musk. Sudkyňu Rogersovú zároveň podrobil tvrdej kritike, obvinil ju z vytvorenia „nebezpečného precedensu“ a verejne ju označil za „aktivistickú sudkyňu“.
Zákulisie OpenAI a dôležité víťazstvo
Súdny proces pritiahol obrovskú pozornosť celej Silicon Valley a priniesol svedectvá kľúčových osobností technologického sveta. Tie sa vo veľkej miere venovali integrite Sama Altmana a neštandardným praktikám v top manažmente OpenAI. Súd pripomenul aj divoké obdobie z novembra 2023, kedy bol Altman správnou radou nakrátko odvolaný pre nedostatok transparentnosti, no po masívnej vzbure zamestnancov sa do kresla triumfálne vrátil.
Ak by Musk v spore uspel, žiadal by nútený návrat OpenAI k jej pôvodnej neziskovej štruktúre. To by mohlo vyvolať na trhu zemetrasenie. Ohrozené by boli vzťahy s kľúčovými investormi vrátane firiem Amazon či SoftBank. Analytik spoločnosti Wedbush Securities Dan Ives preto označil tento verdikt za prelomové víťazstvo:
- Pre Altmana a celú OpenAI ide o kľúčové právne uvoľnenie rúk.
- Rozhodnutie poroty definitívne odstraňuje najväčšiu právnu prekážku, ktorá firme bránila v realizácii plánovaného vstupu na burzu (IPO).
Rozhodnutie kalifornského súdu ukazuje, že ani pre najbohatšieho muža planéty neplatia v americkom právnom systéme výnimky z procesných pravidiel. Muskova argumentácia o morálnej povinnosti chrániť princípy neziskového darcovstva narazila na neúprosnú matematiku premlčacích lehôt. Hoci pre OpenAI znamená tento verdikt zelenú pre historický vstup na burzu, Muskovo odhodlanie odvolať sa drží nad firmou tieň právnej neistoty. Tento spor je v skutočnosti ideologickou bitkou o to, či bude najsilnejšia technológia budúcnosti kontrolovaná úzkym kruhom akcionárov na Wall Street, alebo zostane otvoreným nástrojom pre všetkých – hoci samotný Musk dnes buduje vlastnú komerčnú AI alternatívu, čo jeho úmyslom v očiach verejnosti uberá na pôvodnej charitatívnej čistote.