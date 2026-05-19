Spojené štáty zavádzajú mimoriadne bezpečnostné a cestovné reštrikcie s cieľom zabrániť globálnemu šíreniu eboly. Reagujú tak na krok Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia verejného zdravia po vypuknutí epidémie v strednej Afrike. Situácia je o to vážnejšia, že nákazu vyvolal vzácny kmeň vírusu, na ktorý doteraz neexistuje schválená vakcína. Prezident Donald Trump vyjadril znepokojenie, no tvrdí, že hrozba sa zatiaľ drží na africkom kontinente. Biely dom však už musel riešiť prvého nakazeného občana USA.
Tvrdé cestovné obmedzenia a evakuácia do Nemecka
Okrem sprísneného skríningu cestujúcich na medzinárodných letiskách pristupujú Spojené štáty k radikálnemu kroku. V noci na utorok bol oznámený zákaz vstupu do krajiny pre osoby bez amerického pasu, ak v priebehu posledných 21 dní navštívili tri vysoko rizikové africké štáty – Ugandu, Konžskú demokratickú republiku (KDR) alebo Južný Sudán.
Koordinátor opatrení z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Satish Pillai potvrdil, že vírusu eboly už nevedomky čelil aj personál USA priamo v teréne. Nebezpečnou chorobou sa nakazil jeden americký občan, ktorý pracovne pôsobil v KDR.
„Osoba mala cez víkend príznaky a v nedeľu večer mala pozitívny test. Momentálne intenzívne pracujeme na prevoze tohto občana USA do Nemecka, kde sa podrobí špeciálnej liečbe,“
uviedol Pillai s tým, že Washington sa pokúša z postihnutej oblasti urýchlene evakuovať aj ďalších šesť ľudí z dôvodu monitorovania ich zdravotného stavu.
Nový variant bez vakcíny: Čo o ňom vieme?
Aktuálne celosvetové obavy vyvoláva najmä biologická povaha samotného patogénu. Hoci je ebola v regióne KDR pomerne pravidelným hosťom (prenáša sa kontaktom s krvou či telesnými tekutinami, najmä cez infikované netopiere), súčasná epidémia sa líši:
- Ochorenie spôsobil vzácny variant vírusu s názvom Bundibugyo.
- Svetová zdravotnícka organizácia na kmeň Bundibugyo doteraz neschválila žiadnu účinnú vakcínu.
- V minulosti v Afrike dominoval agresívnejší variant Zaire, ktorý mal smrtnosť na úrovni desivých 90 percent.
- Variant Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia o niečo priaznivejšiu prognózu, no jeho smrtnosť stále dosahuje vysokých 37 percent.
Politické rezy a ostrá kritika expertov
Americké CDC nateraz upokojuje domácu verejnosť, že bezprostredné riziko pre bežných občanov USA je nízke. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň uvoľnilo finančnú injekciu vo výške 13 miliónov dolárov na okamžitú humanitárnu pomoc v epicentre nákazy.
Reakcia Bieleho domu však okamžite narazila na tvrdú kritiku z akademickej obce. Profesor Matthew Kavanagh z Georgetown University označil postup Trumpovej administratívy za obrovské sklamanie a tvrdé cestovné obmedzenia pre cudzincov prirovnal k politickému divadlu, ktoré reálnu ochranu verejného zdravia nezabezpečí.
Problémom je totiž nová politická línia Washingtonu. Spojené štáty pod vedením prezidenta Trumpa tento rok formálne vystúpili z WHO. Predstavitelia vlády sa navyše v posledných dňoch vyhýbali odpovediam na otázky novinárov o tom, ako drastické škrty vo financovaní agentúry USAID – ktorá bola v minulosti hlavným motorom v boji proti ebole – ochromili schopnosť Ameriky včas monitorovať a zvládať biologické hrozby na globálnej úrovni.
Nová epidémia eboly prichádza pre Biely dom v politicky najnevhodnejšom čase a obnažuje riziká Trumpovho izolačného prístupu k svetovému zdravotníctvu. Tým, že USA vystúpili z WHO a priškrtili rozpočty pre agentúru USAID, dobrovoľne oslabili svoje predsunuté hliadky priamo v ohniskách nákazy. Vírusy však nerešpektujú politické hranice ani vystúpenia z medzinárodných organizácií. Rozhodnutie zakázať vstup vybraným cudzincom a hasiť situáciu miliónovými balíčkami v hodine dvanástej len potvrdzuje, že Washington momentálne vývoj udalostí iba dobieha. Bez účinnej vakcíny na variant Bundibugyo sa navyše z afrického problému môže kvôli prepojenosti sveta veľmi rýchlo stať globálna kríza, ktorú žiadne letiskové kontroly úplne nezastavia.