Biely dom hlási prekvapivý diplomatický zvrat v hlbokej blízkovýchodnej kríze. Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil „veľmi pozitívny vývoj“ na rokovaniach s Iránom. Práve prebiehajúce rozhovory a intenzívny tlak arabských spojencov ho presvedčili, aby nateraz odložil plánovaný masívny vojenský útok na islamskú republiku. Svet sa tak nateraz vyhral bombovému scenáru, no Washington požaduje od Teheránu pevné písomné záruky.
Arabskí spojenci vyjednali pre mier čas
Kľúčovú rolu v odvrátení bezprostrednej vojenskej konfrontácie zohrali regionálne mocnosti. Spojenci Spojených štátov na Blízkom východe – predovšetkým Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty – americkú administratívu informovali, že vyjednávači sú už „veľmi blízko k dohode“, ktorá by Iránu definitívne zabránila získať jadrové zbrane.
„Je to veľmi pozitívny vývoj, ale uvidíme, či to nakoniec k niečomu povedie. Zdá sa, že existuje veľmi dobrá šanca, že sa im podarí niečo dohodnúť. Ak to dokážeme bez toho, aby sme ich bombardovali, bol by som veľmi šťastný,“
vyhlásil Donald Trump počas podujatia v Bielom dome.
Útok odložený o niekoľko dní
Zahraničnopolitický tlak arabských monarchií priniesol konkrétny časový odklad pre diplomaciu. Súčasný stav vyjednávania prináša tieto kľúčové body:
- Katar, Saudská Arábia a SAE požiadali USA o odloženie plánovaných úderov na Irán o dva až tri dni, nakoľko veria v skorý podpis dohody.
- Spojené štáty o svojom rozhodnutí nateraz zastaviť vojenskú operáciu oficiálne informovali Izrael a ďalšie dotknuté blízkovýchodné štáty.
- Podmienkou Washingtonu pre trvalý mier zostáva požiadavka, aby Irán poskytol jasné písomné uistenie, že Teherán nemá v úmysle vyvíjať jadrové zbrane.
Trumpovo rozhodnutie odložiť bombardovanie na žiadosť arabských spojencov ukazuje, že ani Biely dom nechce riskovať totálnu vojnu s nepredvídateľnými následkami pre globálnu ekonomiku a energetický trh. Otázkou však zostáva, ako na tento odklad zareaguje Izrael, ktorý dlhodobo presadzuje tvrdé vojenské riešenie iránskeho jadrového programu a akékoľvek písomné sľuby Teheránu považuje za bezcenné. Nasledujúcich 48 až 72 hodín tak rozhodne o tom, či Blízky východ nastúpi na cestu krehkej diplomatickej stabilizácie, alebo či ide len o ticho pred masívnou búrkou.