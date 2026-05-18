Nemecko vysiela jasný signál o svojej rastúcej úlohe v rámci Severoatlantickej aliancie. Berlín v pondelok potvrdil, že na území Turecka nasadí batériu svojho moderného protivzdušného systému Patriot. Viac ako stovka nemeckých vojakov tam v letných mesiacoch vystrieda americké jednotky, ktoré doteraz chránili strategický vzdušný priestor pred hrozbou iránskych raketových útokov.
Rotácia spojencov a prevzatie zodpovednosti
Nemecké ministerstvo obrany spresnilo, že približne 150 vojakov zo základne v meste Husum na severe krajiny sa presunie na juhovýchodné krídlo Aliancie. Ich misia so systémom Patriot je naplánovaná na obdobie od júna do septembra tohto roka, pričom v rámci štandardnej rotácie NATO nahradia doterajšiu americkú posádku.
„Nemecko preberá v rámci NATO väčšiu zodpovednosť. Úzka spolupráca našich vojakov s našimi americkými a tureckými partnermi ukazuje, ako spoľahlivo spolupracujeme so spojencami,“
vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius na margo novej misie.
Obrana pred iránskymi raketami
Turecko, ako kľúčový členský štát na pomedzí Európy a Blízkeho východu, čelí v súčasnosti enormnému bezpečnostnému tlaku. Americká jednotka tam doteraz plnila dôležitú úlohu ochrany vzdušného priestoru pred rizikom iránskych útokov. O reálnosti tejto hrozby svedčí fakt, že sily NATO museli nad Tureckom od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu zostreliť nepriateľské balistické rakety už najmenej trikrát.
Čo tvorí systém Patriot?
Nemecko nie je v Turecku s touto obrannou technológiou nováčikom – podobne tu pomáhalo chrániť hranice so Sýriou už v rokoch 2013 až 2015. Samotný americký mobilný systém Patriot patrí k špičke v protivzdušnej obrane a je primárne určený na zachytávanie taktických balistických rakiet, nízko letiacich riadených striel i nepriateľských lietadiel. Jedna batéria tohto systému bežne zahŕňa:
- až osem odpaľovacích zariadení,
- výkonnú radarovú jednotku,
- mobilné elektrické generátory a komunikačné vozidlá,
- hlavné riadiace stredisko, ktorého plnohodnotná obsluha si vyžaduje tím 70 až 90 vojakov.
Nasadenie nemeckých systémov Patriot v Turecku nie je len bežnou vojenskou rotáciou, ale nesie v sebe silný geopolitický odkaz. Nemecko, ktoré bolo v minulosti často kritizované za zdržanlivosť v obrannej politike, týmto krokom potvrdzuje odhodlanie stať sa vojenským lídrom v Európe a spoľahlivým partnerom pre Spojené štáty. Prenechanie ochrany takto exponovaného územia nemeckým silám zároveň umožňuje Washingtonu uvoľniť si vlastné kapacity pre iné kritické operácie na pozadí rozrastajúceho sa blízkovýchodného konfliktu s Iránom.