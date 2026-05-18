Diplomatická roztržka medzi Írskom a Izraelom naberá nečakaný a vysoko osobný rozmer. Izraelské námorníctvo v pondelok zadržalo lode humanitárnej iniciatívy Global Sumud Flotilla. Medzi zajatými aktivistami sa nachádza aj lekárka Margaret Connollyová, sestra úradujúcej írskej prezidentky. Incident prichádza v čase mimoriadne vybičovaných vzťahov, keďže Dublin dlhodobo patrí k najhlasnejším kritikom izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy a len nedávno oficiálne uznal nezávislosť Palestíny.
Zadržaná sestra prezidentky a strach o posádku
Organizátori medzinárodnej plavby Global Sumud Flotilla vo svojom vyhlásení označili zásah izraelského námorníctva za nezákonný únos. Na zadržaných plavidlách, ktoré sa pokúšali prelomiť námornú blokádu, sa nachádzalo celkovo osem írskych občanov. Tou najvýraznejšou postavou je práve lekárka Margaret Connollyová.
Správa o jej zadržaní zastihla írsku prezidentku Catherine Connollyovú priamo počas jej oficiálnej návštevy Spojeného kráľovstva. Hlava štátu po rokovaní s britským kráľom Karolom III. neskrývala svoje obavy a situáciu označila za mimoriadne znepokojujúcu.
„Veľmi sa o ňu bojím a tiež sa veľmi bojím o jej kolegov na palube,“
uviedla na margo zadržania svojej sestry prezidentka Connollyová.
Uznanie Palestíny a zatvorené veľvyslanectvo
Aktuálny incident na mori prilieva olej do ohňa v už aj tak ťažko poškodených vzťahoch medzi oboma krajinami. Írsko patrí v rámci Európy k štátom, ktoré najviac odsudzujú izraelský vojenský postup v Pásme Gazy. Diplomatický konflikt sprevádza séria vážnych krokov:
- V roku 2024 Írsko ako prejav nesúhlasu s izraelskou politikou oficiálne uznalo Palestínu ako štát.
- Izraelská vláda reagovala mimoriadne tvrdo a v decembri 2024 demonštratívne uzavrela svoje vyslanectvo v Dubline.
- Vzájomné útoky neostali len pri administratívnych krokoch. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar minulý rok verejne označil Dublin za „hlavné mesto antisemitizmu vo svete“.
- Dôvodom Saarovej ostrej rétoriky bol návrh tamojšej mestskej rady premenovať park, ktorý pôvodne niesol meno Chajima Herzoga – v poradí šiesteho izraelského prezidenta, ktorý sa paradoxne v roku 1918 narodil v severoírskom Belfaste.
Zadržanie blízkej rodinnej príslušníčky hlavy štátu je v medzinárodnej politike výnimočnou a vysoko citlivou udalosťou. Pre Izrael, ktorý už s Írskom prakticky paralyzoval štandardné diplomatické kanály, predstavuje tento vojenský zásah proti humanitárnej flotile ďalšie zhoršenie medzinárodného imidžu a potvrdenie jeho nekompromisnej bezpečnostnej politiky. Očakáva sa, že tento krok vyvolá zo strany Dublinu ostrú protestnú nótu a Írsko sa zrejme pokúsi mobilizovať ďalších európskych spojencov k vyvinutiu tlaku na okamžité a bezpečné prepustenie všetkých medzinárodných aktivistov.