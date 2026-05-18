Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzýva Európu na ráznejšie diplomatické kroky pri hľadaní mieru na Ukrajine. Vo svojom najnovšom vystúpení zdôraznila, že starý kontinent by nemal nechávať strategickú komunikáciu s Moskvou výlučne na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci vojenskú podporu Kyjeva považuje za absolútne nevyhnutnú, varuje pred podceňovaním Vladimira Putina a chýbajúcou európskou iniciatívou. Napriek výzvam, aby sa stala osobitnou mierovou vyslankyňou, túto rolu prekvapivo odmieta a vysvetľuje, prečo musia s Kremľom rokovať iba úradujúci lídri.
Vojenské odstrašovanie musí sprevádzať diplomacia
Angela Merkelová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu WDR vyjadrila presvedčenie, že súčasný postoj Západu voči ruskej agresii je v rovine dodávok zbraní a posilňovania bezpečnosti správny. Jedným dychom však upozorňuje na chýbajúcu rovnováhu a nedostatočnú asertivitu Európy pri hľadaní riešení priamo za rokovacím stolom.
„Myslím si, že vojenská podpora, ktorú sme dosiaľ poskytli Ukrajine, je absolútne správna. Tiež si myslím, že je správne, že robíme oveľa viac, ako je len podpora Ukrajiny, aby sme vytvorili odstrašujúci účinok,“
uviedla bývalá dlhoročná šéfka nemeckej vlády. Dodala však, že starý kontinent nevyužíva svoje kapacity naplno a prístup k Rusku musí byť komplexnejší:
„Čo ľutujem, je, že podľa môjho názoru Európa dostatočne nevyužíva svoj diplomatický potenciál. Podceňovať Putina by bolo chybou, aj teraz. A nemať sebadôveru by bola rovnako veľká chyba.“
Merkelová pripomenula historický kontext s tým, že aj počas najtvrdších rokov studenej vojny fungovala tvrdá diplomacia vždy paralelne s vojenským odstrašovaním.
Prečo odmieta rolu mierovej vyslankyne?
Na Európsku úniu (EÚ) sa v súčasnosti stupňuje tlak, aby do komplikovaného procesu vymenovala špeciálneho vyslanca pre mierové rozhovory. Podľa medializovaných informácií signalizujú Moskva aj Kyjev k takémuto sprostredkovateľovi otvorenosť. Situáciu umocňuje aj fakt, že kľúčový americký rokovací tím prezidenta Donalda Trumpa momentálne sústreďuje svoju hlavnú pozornosť na konflikt proti Iránu.
Ako o najpravdepodobnejšej európskej kandidátke na tento post sa vzhľadom na jej bohaté skúsenosti s oboma štátmi špekulovalo práve o Angele Merkelovej. Bývalá kancelárka však potvrdila, že žiadnu takúto žiadosť nedostala, pričom rolu mediátorky z logických dôvodov rovno odmietla. Podľa jej slov úspešná diplomacia s Ruskom funguje inak:
- Úspešnými vyjednávačmi môžu byť podľa nej výlučne ľudia, ktorí aktuálne disponujú reálnou politickou mocou a mandátom.
- Mierový sprostredkovateľ bez priameho vplyvu na chod štátu by nemal pred ruským lídrom dostatočnú váhu.
- „S prezidentom Putinom sme mohli viesť rozhovory len preto, že sme mali politickú moc, pretože sme boli hlavy vlád. Potrebujete túto moc. Ja osobne by som nikdy nepomyslela na to, aby som požiadala sprostredkovateľa, aby za mňa išiel do Minska a hovoril s Putinom,“ zdôraznila v spomienke na udalosti z roku 2014.
Zložité dedičstvo a poučenie z Minska
Angela Merkelová viedla Nemecko úctyhodných 16 rokov (2005 – 2021). Po odchode z úradu a najmä po masívnej ruskej invázii z februára 2022 čelila drvivej kritike. Vyčítali jej predovšetkým to, že jej vlády urobili európsku ekonomiku nebezpečne závislou od lacných ruských energií a že voči Kremľu volila príliš ustupujúcu politiku.
Spoločne s vtedajším francúzskym prezidentom Francoisom Hollandom pomohla v rokoch 2014 a 2015 vyjednať takzvané Minské dohody po prvej vlne ruskej agresie a anexii Krymu. Hoci mali tieto dokumenty zastaviť boje na východe Ukrajiny a stabilizovať región, trvalé prímerie nakoniec nezabezpečili a ich sústavné porušovanie z oboch strán sa skončilo až vypuknutím plnohodnotnej vojny.
Najnovšie vyjadrenia Angely Merkelovej nastavujú zrkadlo súčasnej európskej diplomacii, ktorá sa čoraz viac ocitá v tieni amerických strategických ťahov a ruských silových hier. Hoci bývalá kancelárka pre mnohých symbolizuje stroskotanú politiku ústupkov, jej varovanie pred absenciou proaktívnej európskej diplomatickej iniciatívy prichádza v kritickom čase. Ak Európska únia nenájde dostatok sebavedomia a nevyšle do rokovaní úradujúcich lídrov s reálnou politickou mocou, riskuje fatálnu izoláciu. O budúcnosti bezpečnostnej architektúry a usporiadaní hraníc priamo na európskom kontinente sa totiž môže nakoniec rozhodnúť výlučne mimo Európy – medzi Bielym domom a Kremľom.