Májové počasie na Slovensku opäť ukazuje svoju nepredvídateľnú tvár. Namiesto stabilných jarných teplôt musia záhradkári a poľnohospodári v niektorých regiónoch narýchlo chrániť svoju úrodu. V noci z pondelka na utorok totiž udrú prízemné mrazy, pred ktorými dôrazne varuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Očakávaný pokles teplôt pod bod mrazu predstavuje v tomto pokročilom jarnom období mimoriadne riziko najmä pre citlivú vegetáciu nižšieho vzrastu.
Kde všade udrú mrazy?
Výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom vydali meteorológovia pre vybrané lokality západného a stredného Slovenska. Platiť budú v noci z pondelka na utorok (19. mája) v čase od 1.00 do 6.30 h rannej. Ohrozené sú predovšetkým tieto oblasti:
- kompletne celý Žilinský kraj,
- okres Malacky,
- okresy Ilava, Považská Bystrica a Púchov,
- okresy Senica a Skalica.
Ohrozenie pre jarnú úrodu
Zatiaľ čo vo výške dvoch metrov nad zemou môžu ostať teploty tesne nad nulou, tesne nad terénom bude situácia omnoho kritickejšia.
„Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“
konštatuje na svojom webe SHMÚ. Tento jav je extrémne nebezpečný najmä pre už rozkvitnuté plodiny, čerstvo vysadené priesady zeleniny či iné nízke jarné rastliny, ktoré ešte nestihli dostatočne zosilnieť a mráz ich môže natrvalo poškodiť.
Návrat mrazov v druhej polovici mája potvrdzuje nastupujúci trend prudkých teplotných výkyvov, s ktorými sa musí poľnohospodársky sektor i drobní pestovatelia čoraz častejšie vyrovnávať. Súčasná klimatická situácia núti záhradkárov neustále sledovať predpovede a investovať do ochranných textílií či iných protimrazových opatrení aj v čase, keď by už mala jar definitívne odovzdávať žezlo blížiacemu sa letu. Zanedbanie týchto varovaní môže v dotknutých okresoch viesť k citeľným stratám na úrode.