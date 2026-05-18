Okamžitý reštart výstavby prešovskej nemocnice prostredníctvom priameho zadania bez verejnej súťaže vyvolal ostrú reakciu opozície. Progresívne Slovensko (PS) ostro kritizuje krok ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý zákazku za 259 miliónov eur pridelil novému konzorciu napriamo. Podľa hnutia neexistuje žiadny legitímny dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania, keďže projekt už nie je viazaný na európske peniaze. Opozícia varuje, že tento netransparentný postup stavbu v konečnom dôsledku predraží a ešte viac predĺži.
Obchádzanie súťaže nemá opodstatnenie
Krok ministerstva obrany, ktoré po zistení statických chýb na stĺpoch vyhodilo pôvodného zhotoviteľa a v pondelok podpísalo novú megazmluvu so spoločnosťou In Vest a jej partnermi, považuje opozícia za nebezpečný precedens. Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) trvá na tom, že Robert Kaliňák (Smer-SD) mal od začiatku postupovať štandardnou cestou.
„Dvesto miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania,“
zdôraznil Dvořák na margo argumentov o časovej tiesni.
Riziko predraženia a strata dôvery
Podľa Progresívneho Slovenska je riadna a otvorená súťaž jediným overeným spôsobom, ako pre štát zabezpečiť najvyššiu kvalitu za primeranú cenu. Dvořák upozorňuje na vážne riziká, ktoré so sebou prináša Kaliňákov bleskový manažment:
- Netransparentný postup: Prideľovanie stámiliónových štátnych zákaziek „z ruky“ vyvoláva podozrenia a prehlbuje nedôveru verejnosti v celý projekt.
- Ďalšie meškanie: Chaos pri zámene dodávateľov bez súťaže môže paradoxne viesť k právnym sporom a celkovému predĺženiu realizácie.
- Nekontrolovateľné náklady: Bez konkurenčného tlaku vo verejnom obstarávaní hrozí, že finálny účet za prešovskú nemocnicu výrazne stúpne.
Chronológia prešovského nemocničného chaosu
Rozsiahly projekt rozvoja a modernizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove mal pôvodne hladký priebeh. Situácia sa však začala zamotávať v priebehu posledných týždňov:
- Minulý rok uzavrel rezort obrany kontrakt na výstavbu v celkovej hodnote 447,8 milióna eur bez DPH.
- Koncom apríla 2026 minister Kaliňák nečakane oznámil pozastavenie prác kvôli podozreniam zo zlej kvality nosných prvkov a pripustil posun termínov.
- Minulý piatok (15. mája) investor definitívne odstúpil od zmluvy s pôvodným maďarsko-slovenským konzorciom, z ktorého bola predtým pre nezhody vylúčená firma Bekor.
- Hneď v pondelok bola bez súťaže podpísaná nová zmluva na hrubú stavbu so skupinou firiem (In Vest, Strabag, Skanska, Metrostav, Hornex), pričom nová súťaž na úplné dokončenie má byť vyhlásená v najbližších dňoch.
Kritika zo strany Progresívneho Slovenska triafa do najcitlivejšieho miesta Kaliňákovho záchranného plánu. Hoci ministerstvo obrany obhajuje priame zadanie snahou zabrániť zakonzervovaniu staveniska a potrebou včas objednať technológie, argument opozície o absencii tlaku z plánu obnovy drží reálne základy. Ak štát netlačia neúprosné európske termíny na vyčerpanie peňazí, bleskové obídenie súťaže pri projekte za štvrť miliardy eur bude vždy pôsobiť kontroverzne. Robert Kaliňák tak nateraz na svoje plecia prebral plnú politickú zodpovednosť nielen za to, že nemocnica bude stáť na pevných základoch, ale že jej blesková výmena stavbárov neskončí predraženým fiaskom pred Úradom pre verejné obstarávanie.