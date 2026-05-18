Záujem Spojených štátov o prevzatie kontroly nad Grónskom neutícha. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen má za sebou prvé osobné stretnutie s americkým osobitným vyslancom Jeffom Landrym. Hoci rokovania prebiehali podľa jeho slov v konštruktívnom duchu, postoj Washingtonu k obrovskému arktickému ostrovu sa nemení. Domáca vláda však opätovne a nekompromisne vyslala americkej administratíve jasný odkaz – Grónsko a jeho obyvatelia nie sú na predaj.
Konštruktívna debata, no bez zmeny postojov
Nové kolo diplomatických snáh medzi USA a Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska, odštartovalo v pondelok. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen na tlačovej konferencii hodnotil schôdzku s americkým vyslancom Jeffom Landrym diplomaticky, no rázne.
„Išlo o konštruktívne stretnutie, pri ktorom sme boli schopní diskutovať v pozitívnej atmosfére a so vzájomným rešpektom. Jasne sme zopakovali, že obyvateľstvo Grónska nie je na predaj a že Grónčania majú právo na sebaurčenie. Toto nie je predmetom rokovaní,“
zdôraznil Nielsen.
Kým premiér volil zmierlivejší tón, grónsky minister zahraničných vecí Mute Egede pred novinármi neskrýval, že snahy Spojených štátov o získanie krajiny pretrvávajú. „Máme svoje medze. Ani východisková pozícia Američanov sa nezmenila,“ zhodnotil po stretnutí s Landrym.
Napätie, vyhrážky a pracovná skupina
Vzťahy medzi Washingtonom na jednej strane a Kodaňou i Nuukom na strane druhej sú dlhodobo napäté. Dôvodom sú opakované vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad týmto územím z dôvodu zaistenia vlastnej národnej bezpečnosti. Aktuálny vývoj a kontext diplomatickej misie vyzerá nasledovne:
- V januári Donald Trump dočasne ustúpil od vyhrážok o prevzatí kontroly nad ostrovom po tom, ako Dánsko a ďalší spojenci z NATO vyjadrili jeho plánom rázny odpor.
- Následne sa vo Washingtone uskutočnilo stretnutie predstaviteľov z Kodane a grónskeho hlavného mesta Nuuku, čo viedlo k vzniku špeciálnej pracovnej skupiny.
- Guvernér amerického štátu Louisiana Jeff Landry pricestoval do Grónska v nedeľu v rámci svojej vôbec prvej cesty v úlohe osobitného amerického vyslanca.
- V priebehu utorka a stredy sa má okrem iného zúčastniť na medzinárodnom ekonomickom fóre.
Americký tlak na Grónsko jasne potvrdzuje rastúci geopolitický, surovinový a strategický význam Arktídy. Zatiaľ čo Washington argumentuje vojenskou a národnou bezpečnosťou, pre Grónsko a Dánsko by akýkoľvek ústupok znamenal bezprecedentnú stratu kontroly nad vlastným územím. Hoci sa obe strany momentálne snažia udržiavať diplomatické dekórum a hovoria o „konštruktívnych“ stretnutiach, priepasť medzi imperiálnymi ambíciami USA a právom Grónčanov na sebaurčenie zostáva extrémne hlboká a do budúcna bude generovať ďalšie vážne transatlantické spory.