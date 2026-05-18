Opozičná strana SaS tvrdo kritizuje celoslovenskú preventívnu kampaň ministerstva vnútra zameranú na mládež. Pre účasť kontroverzného speváka Reného Rendyho, ktorý mal na protidrogovej akcii spievať o alkohole, podáva trestné oznámenie na ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Podozrenia sa týkajú nielen ohrozovania mravnej výchovy mládeže, ale aj možných machinácií pri verejnom obstarávaní. Minister kritiku rázne odmieta a kampaň obhajuje obrovským dopytom zo strany škôl, hoci už pripustil zmeny v hudobnom programe.
Spev o alkohole na protidrogovej akcii
Kampaň s názvom Na vlastnej koži, ktorá sa sústreďuje na boj proti drogám, kyberšikane a týraniu zvierat, sa dostala pod paľbu kritiky pre výber hudobného interpreta. Liberálom zo SaS prekáža, že na podujatí určenom na ochranu detí spieva interpret piesne o alkohole. Poslankyňa Martina Bajo Holečková pripomína, že alkohol je legálnou drogou a reklama naň je v televízii do 20.00 h prísne zakázaná, preto považuje postup rezortu za absolútne nepochopiteľné zlyhanie.
„Trestné oznámenie podávame na ministra Matúša Šutaja Eštoka, Reného Rendyho aj všetkých zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí rozhodli o angažovaní tohto interpreta,“
skonštatovala Bajo Holečková.
Ďalšie trestné oznámenia a výzvy na odstúpenie
Opozícia však nezostáva len pri kritike samotného vystúpenia. SaS tvrdí, že proces výberu vykazuje všetky znaky dopredu pripravenej zákazky pre konkrétnu firmu. Právne kroky strany tak zahŕňajú podozrenia z viacerých trestných činov:
- ohrozenie mravnej výchovy mládeže,
- machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku,
- zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
Ku kritike sa pridalo aj Hnutie Slovensko, ktoré žiada okamžité ukončenie roadshow a odstúpenie ministra. Hnutiu prekáža, že tvárou osvetovej akcie pre mladých je človek, ktorý bol v minulosti podozrivý z drogovej trestnej činnosti a na verejnosti podporoval hazard či užívanie alkoholu.
Minister sa bráni dopytom, no program mení
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok politickú kritiku odmieta a za kampaňou, ktorá má počas mája a júna navštíviť 18 slovenských miest, si stojí. Argumentuje tým, že projekt pripravovali odborníci z národnej protidrogovej jednotky a enviropolície. Najdôležitejšie sú podľa neho pozitívne ohlasy samotných študentov a učiteľov.
„Odmietam akúkoľvek kritiku opozičných politikov, ktorí nemajú k tomu čo povedať,“
odkázal minister. Zároveň obhajoval pôvodný výber hudobnej dramaturgie tým, že jej cieľom bolo po oficiálnej časti prilákať čo najväčšie množstvo mladých ľudí. Napriek silným slovám však priznal ústupok a potvrdil zmeny v programe, aby kampaň už zbytočne nevzbudzovala kontroverzie.
Preventívna roadshow "Na vlastnej koži" sa tak hneď vo svojich začiatkoch zmenila z edukačného projektu na politickú kauzu. Voľba interpreta s kontroverznou povesťou na akciu financovanú štátom ukazuje minimálne na necitlivý dramaturgický výber, ktorý muselo ministerstvo vnútra narýchlo korigovať. O tom, či bol celý projekt len marketingovým prešľapom, alebo či pri ňom došlo aj k porušeniu zákona pri nakladaní s verejnými financiami, budú teraz musieť rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní.