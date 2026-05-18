Výstavba novej prešovskej nemocnice zažíva obrovské zemetrasenie, no štát ju nechce nechať úplne zastaviť. Pre rozsiahle pochybenia v kvalite nosných stĺpov ministerstvo obrany definitívne odstúpilo od zmluvy s doterajším zhotoviteľom. Minister Robert Kaliňák oznámil podpis urgentnej preklenovacej zmluvy za 259 miliónov eur s novým konzorciom renomovaných firiem, ktoré zabezpečia hrubú stavbu a kritickú infraštruktúru. Zvyšok megaprojektu v odhadovanej hodnote 280 miliónov eur pôjde do úplne novej verejnej súťaže.
Zásadné statické chyby a okamžité stop
Kľúčový investor stavby, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, oficiálne zrušil zmluvu o dielo s pôvodnými stavbármi v piatok (15. mája). Hlavným dôvodom sú vážne konštrukčné nedostatky na jednom z rozostavaných poschodí, ktoré definitívne potvrdila čerstvá expertná správa.
„Väčšina stĺpov na stavbe má problém. V niektorých prípadoch je ten problém dokonca tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu stĺpov, keďže ich už nie je možné sanovať,“
skonštatoval šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na pondelňajšej tlačovej konferencii.
„Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, boli sme nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej,“
doplnil minister s tým, že štátu s laxným prístupom pôvodného dodávateľa došla trpezlivosť.
Strategický reštart: Dve fázy a zmluva za 259 miliónov
Aby stavenisko po odchode pôvodného konzorcia nezarástlo burinou, ministerstvo v pondelok bleskovo uzavrelo novú zmluvu so spoločnosťou In Vest, s.r.o. a štyrmi silnými stavebnými subdodávateľmi:
- Strabag Pozemné staviteľstvo, s.r.o.
- Skanska SK, a.s.
- Metrostav Slovakia, a.s.
- Hornex, a.s.
Práce na strategickom objekte budú po novom rozdelené na dve časti – bezpečnostnú základňu a jej nadstavbu. Práve podpísaný kontrakt v hodnote 259 miliónov eur pokrýva bezpečnostnú časť v rozsahu hrubej stavby (shell & core), uzavretie samotného objektu a vybudovanie hlavných infraštruktúrnych sietí vrátane prístupových ciest.
Dôvodom pre takto rýchle riešenie je nutnosť včas objednať ťažké technológie, akými sú transformátory či hlavná elektrická infraštruktúra. Ich samotná výroba totiž trvá 12 mesiacov a viac, pričom akékoľvek zdržanie by projekt posunulo o celé roky.
Zvyšné stavebné a dokončovacie práce na nemocnici pôjdu do úplne novej verejnej súťaže. Štát ju plánuje vyhlásiť ešte tento týždeň, pričom predbežná hodnota zákazky na finálne dokončenie sa odhaduje na sumu približne 280 miliónov eur. Podľa Kaliňáka však výsledná súťaž môže vyprodukovať inú cenu.
Pôvodný megaprojekt za pol miliardy eur
Zmluvný vzťah s pôvodnou skupinou dodávateľov uzavrelo ministerstvo obrany minulý rok. Celkový rozpočet na modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove bol vtedy vyčíslený na 447,8 milióna eur bez DPH. Problémy sa začali valiť koncom apríla 2026, kedy rezort pre pochybnosti o kvalite nosných prvkov práce oficiálne pozastavil a pripustil posun termínov.
Hoci pôvodné združenie firiem sľubovalo plnú súčinnosť pri vyšetrovaní, vnútorné spory v konzorciu vyústili až do momentu, kedy spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató zo svojich radov natvrdo vylúčila firmu Bekor. Ministerstvu to však na záchranu kontraktu nestačilo.
Rozdelenie takto masívneho projektu na dve samostatné fázy s odlišnými dodávateľmi predstavuje pre ministerstvo obrany obrovský logistický a manažérsky risk. Na jednej strane bleskové zazmluvnenie nových lídrov na trhu pre fázu shell & core zabráni zakonzervovaniu staveniska a umožní objednať kľúčové technológie s dlhou dobou dodania. Na strane druhej však rozbitie pôvodného tendra a narýchlo vyhlásená nová súťaž takmer s istotou prinesú nielen celkové predraženie stavby nad rámec pôvodných 447 miliónov, ale aj zložité právne doťahovanie s vyhodenými firmami. Prešovčania sa tak síce nemocnice dočkajú, no jej konečný účet a termín otvorenia zostávajú nateraz narábaním s neistými číslami.