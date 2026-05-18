Nekonečný politický a osobný súboj medzi lídrom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom a europoslancom za Smer-SD Ľubošom Blahom naberá na obrátkach. Matovič sa najnovšie obracia na Ústavný súd SR pre nariadené verejné ospravedlnenie, ktoré je podľa neho v rozpore s parlamentným rokovacím poriadkom. Okrem toho ohlasuje sériu nových žalôb a trestných oznámení za Blahove víkendové videá, v ktorých ho obviňuje z genocídy a desaťtisícov obetí počas pandémie.
Neriešiteľná situácia s ospravedlnením
Líder Hnutia Slovensko reagoval v pondelok na stredajšie (13. mája) video, v ktorom Ľuboš Blaha tvrdil, že expremiér ignoruje súdne rozhodnutie a čelí exekúcii. Súd ešte v roku 2021 rozhodol, že Igor Matovič sa musí Blahovi verejne ospravedlniť v pléne Národnej rady (NR) SR za svoj známy výrok o „mydlení barana“ z predchádzajúceho roka. Matovič to však považuje za právny paradox a celú vec posúva na Ústavný súd (ÚS) SR.
„Rokovací poriadok, zákon, mi neumožňuje, aby som sa ospravedlnil. Zároveň ma však súd zaviazal, aby som sa ospravedlnil,“
vysvetlil Matovič s tým, že ide o legislatívne neriešiteľnú situáciu.
Zároveň rázne odmietol Blahove tvrdenia o prebiehajúcej exekúcii. Na pondelkovej tlačovej konferencii navyše pustil videozáznam z roku 2023, na ktorom dokazuje, že sa o urovnanie sporu už pokúšal. Keď bol Blaha v tom čase predsedajúcim parlamentnej schôdze, Matovič ho podľa vlastných slov žiadal o vytvorenie priestoru na udelenie ospravedlnenia. Blaha ho však vtedy odignoroval a rozpravu jednoducho ukončil.
Obvinenia z genocídy a nové žaloby
Konflikt sa však starými výrokmi nekončí. Matovič avizoval, že prechádza do tvrdého právneho protiútoku za najnovšie vyjadrenia čerstvého europoslanca na sociálnych sieťach z nedele (17. mája) a z pondelka.
Líder hnutia plánuje podniknúť nasledujúce právne kroky:
- Podá dve trestné oznámenia a dve občianskoprávne žaloby za šírenie nepravdivých výrokov.
- Dôvodom sú Blahove tvrdé obvinenia, že Matovič nesie priamu zodpovednosť za „genocídu Slovákov“ a smrť 20 000 ľudí v dôsledku plošného testovania počas pandémie ochorenia COVID-19.
- Matovič tieto tvrdenia verejne označil za učebnicový príklad šírenia nenávisti.
Expremiér pri tejto príležitosti poukázal aj na legislatívnu anomáliu. Podľa neho sa podobné radikálne vyjadrenia objavujú paradoxne práve v čase, keď pre poslancov NR SR začal platiť nový rokovací poriadok, opozíciou označovaný ako „náhubkový zákon“. Keďže je však Ľuboš Blaha už poslancom Európskeho parlamentu, tieto prísne domáce pravidlá sa na neho nevzťahujú. To mu podľa Matoviča umožňuje vo verejnom priestore beztrestne obviňovať iných zo závažných trestných činov.
Kauza ospravedlnenia a nové vzájomné žaloby medzi Igorom Matovičom a Ľubošom Blahom sú ukážkovým príkladom toho, ako sa politický súboj na Slovensku dlhodobo presúva z odbornej diskusie do osobných a súdnych rovín. Zatiaľ čo bizarný technický spor o to, či rokovací poriadok umožňuje vykonať súdny príkaz, bude musieť rozlúsknuť až Ústavný súd, obvinenia z genocídy svedčia o extrémnej vulgarizácii politického diskurzu. Tento konflikt zároveň poukazuje na to, ako presun domácich aktérov do štruktúr Európskeho parlamentu mení ich imunitu voči domácim pravidlám, čím sa otvára priestor na ešte ostrejšiu a menej kontrolovanú rétoriku.