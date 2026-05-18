Poľsko upevňuje svoju pozíciu kľúčovej vojenskej veľmoci na východnom krídle NATO. V tamojších Vojenských leteckých závodoch v meste Deblin vznikne unikátne autorizované servisné centrum pre motory amerických tankov Abrams. Dohodu o zriadení tohto strediska podpísali v pondelok zástupcovia poľského podniku a amerického technologického gigantu Honeywell za prítomnosti premiéra Donalda Tuska. Pôjde o jediné zariadenie tohto druhu v celej Európe.
Strategický triumf Varšavy: Tretie centrum na svete
Nové servisné stredisko v Debline bude mať celosvetový strategický význam. Poľské ministerstvo obrany potvrdilo, že pôjde len o tretie takéto zariadenie na svete – doteraz obdobné kapacity fungovali výhradne v Spojených štátoch a v Austrálii. Centrum získa exkluzívne oprávnenie na kompletný servis zložitých plynových turbín AGT1500, ktoré sú srdcom obávaných tankov Abrams.
„Ide o výnimočný moment potvrdzujúci jeden z najdôležitejších základov bezpečnosti Poľska, ktorým je dlhoročné priateľstvo a spolupráca medzi Poľskom a USA,“
vyhlásil po slávnostnom podpise poľský premiér Donald Tusk, ktorého sprevádzal aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Masívna americko-poľská investícia bude zahŕňať komplexnú modernizáciu súčasnej technickej infraštruktúry, špecializované školenia personálu pod vedením expertov zo spoločnosti Honeywell a vytvorenie rozsiahlych skladových zásob náhradných dielov.
Vyzbrojovanie poľskej armády a pomoc Ukrajine
Vybudovanie domáceho servisného zázemia priamo nadväzuje na obrovské nákupy ťažkej techniky, ktorými Varšava reaguje na bezpečnostnú hrozbu z Ruska. Poľsko sa stáva jedným z najväčších mimovládnych prevádzkovateľov týchto obrnených vozidiel:
- Poľská armáda má celkovo dostať až 366 tankov Abrams.
- Z tohto počtu bude 250 kusov dodaných v najnovšej a najmodernejšej verzii M1A2 SEPv3.
- Zvyšných 116 kusov predstavuje staršia, no vysoko efektívna verzia M1A1.
- Dodávky tankov typu M1A1 už boli úspešne ukončené, čo Poľsku umožnilo urýchlene doplniť vlastné kapacity po tom, ako odovzdalo viac než 300 svojich starších tankov bojujúcej Ukrajine.
Zriadenie európskeho servisného uzla pre tanky Abrams v Poľsku je jasným dôkazom obrovskej dôvery, ktorú Washington prejavuje svojmu stredoeurópskému spojencovi. Varšava sa vďaka tomuto kroku stáva nielen logistickým pilierom pre vlastné novonadobudnuté tankové prápory, ale potenciálne aj servisnou základňou pre ostatné európske armády či americké jednotky dislokované na kontinente. Schopnosť opravovať sofistikované motory AGT1500 priamo v regióne dramaticky skracuje dodávateľské reťazce, zvyšuje bojovú pripravenosť vojsk a potvrdzuje, že Poľsko už armádu iba nenakupuje, ale buduje komplexný obranný priemysel schopný čeliť dlhotrvajúcim konfliktom vysokej intenzity.