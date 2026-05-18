Svetu hrozí bezprecedentná ropná kríza. Komerčné zásoby ropy vo svete sa kvôli eskalácii konfliktu na Blízkom východe a zablokovaniu strategického Hormuzského prielivu vyčerpávajú alarmujúcim tempom a vystačia už len na niekoľko týždňov. V pondelok to na stretnutí ministrov financií krajín G7 v Paríži vyhlásil šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Nepomáha ani historické uvoľnenie núdzových rezerv, ktoré trhu kupuje iba obmedzený čas.
Zablokovaný prieliv a koniec ropného prebytku
Ešte začiatkom roka bola situácia na energetických trhoch stabilná. Podľa šéfa IEA bol pred vojenským úderom Izraela a USA na Irán z konca februára na trhoch výrazný prebytok suroviny. Blokáda Hormuzského prielivu však globálne dodávky ochromila.
„Komerčné zásoby ropy budú k dispozícii ešte niekoľko týždňov. Všetci by si mali uvedomiť, že klesajú rýchlym tempom,“
varoval Fatih Birol. Situáciu navyše dramaticky zhoršuje príchod jari a blížiacich sa letných mesiacov na severnej pologuli. Začiatok poľnohospodárskych prác a štart dovolenkovej sezóny totiž rapídne zvyšujú dopyt po nafte, benzíne, leteckom palive a priemyselných hnojivách.
Rekordný prepad zásob a zaostávajúca ponuka
Kým pôvodné predpovede analytikov počítali pre tento rok s prebytkom komodity, realita po vypuknutí vojny priniesla prudký obrat. Výpadok iránskej produkcie naštartoval vyčerpávanie skladov, aké história nepamätá:
- V priebehu mesiacov marec a apríl klesli globálne zásoby ropy o rekordných 246 miliónov barelov.
- Medzinárodná agentúra pre energetiku oficiálne potvrdila, že celoročná globálna ponuka bude pretrvávajúci vysoký dopyt výrazne zaostávať.
- Členské štáty IEA sa síce začiatkom marca odhodlali k bezprecedentnému kroku a schválili uvoľnenie 400 miliónov barelov zo svojich strategických rezerv, no toto riešenie je len dočasné.
- Do 8. mája bolo z týchto štátnych núdzových zásob na trhy dodaných už 164 miliónov barelov, pričom podľa Birola tieto poistky „nie sú nekonečné“.
Varovanie Medzinárodnej agentúry pre energetiku prichádza v hodine dvanástej a jasne ukazuje, že svetová ekonomika stojí na pokraji obrovského šoku. Ak sa spojencom v najbližších týždňoch nepodarí diplomaticky či vojensky odblokovať Hormuzský prieliv, uvoľnené strategické rezervy sa minú a trh zasiahne totálny nedostatok suroviny. Pre bežných spotrebiteľov by to znamenalo nielen extrémne zdraženie nafty a benzínu na čerpacích staniciach, ale potenciálne aj prídelový systém a masívnu vlnu inflácie, ktorá by ochromila priemysel i poľnohospodárstvo po celom svete.