Taliansko hrozí Európskej únii bojkotom nového obranného programu SAFE, cez ktorý môžu členské štáty čerpať výhodné pôžičky na nákup vojenského vybavenia. Talianska premiérka Giorgia Meloniová poslala šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej tvrdý list, v ktorom podmieňuje účasť Ríma ústupkami v rozpočtových pravidlách. Meloniová žiada, aby Brusel umožnil krajinám flexibilitu nielen pri zbrojení, ale aj pri masívnych dotáciách na ochranu domácností a firiem pred pretrvávajúcou energetickou krízou.
Obrana áno, ale len s energetickou úľavou
V nedeľu odoslaný list premiérky Giorgie Meloniovej jasne pomenúva priority talianskej vlády. Rím považuje za neudržateľné, aby Európska únia uplatňovala dvojitý meter pri posudzovaní národných deficitov.
„Taliansko považuje za nevyhnutné dočasne rozšíriť rozsah národnej výnimky z rozpočtových pravidiel, ktorá sa vzťahuje na výdavky na obranu, aj na investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie pretrvávajúcej energetickej krízy. Nemôžeme odôvodňovať našim občanom, že EÚ umožňuje finančnú flexibilitu v oblasti bezpečnosti a obrany v najprísnejšom zmysle, ale nie na ochranu rodín, pracovníkov a podnikov pred novou energetickou krízou,“
napísala predsedníčka talianskej vlády, pričom varovala, že bez tejto politickej konzistentnosti by len veľmi ťažko obhájila účasť Talianska v programe SAFE (Security Action for Europe).
Rozpočtová matematika a balík za 30 miliárd eur
Súčasné pravidlá Európskej únie, známe ako „národná úniková doložka“, umožňujú štátom dočasne prekročiť prísne rozpočtové limity za presne stanovených podmienok:
- Pre výdavky na obranu je flexibilita dostupná na štyri roky (od roku 2025 do roku 2028), pričom ročné zvýšenie deficitu nesmie presiahnuť 1,5 % HDP.
- Ak by Brusel schválil požiadavku Ríma a rozšíril výnimku aj na energetiku, Taliansko by mohlo okamžite uvoľniť viac ako 30 miliárd eur na pomoc pre firmy a domácnosti.
- Tento krok by však znamenal stopku pre aktuálne vládne plány na ozdravenie verejných financií. Kým minuloročný deficit Talianska bol na úrovni 3,1 % HDP, tohtoročná prognóza počíta s poklesom na 2,8 % HDP. Masívne energetické dotácie by deficit opäť vystrelili nad trojpercentnú hranicu požadovanú EÚ.
Európska komisia zatiaľ trvá na nekompromisnom postoji a deklaruje, že energetická kríza nie je dostatočným dôvodom na obchádzanie fiškálnej disciplíny. Taliansko pritom už v apríli varovalo, že kvôli drahým energiám zrejme nedokáže splniť svoje predošlé záväzky voči spojencom ohľadom zvyšovania obranných výdavkov.
Ultimátum Giorgie Meloniovej naplno odhaľuje hlboký rozpor medzi geopolitickými ambíciami Bruselu a ekonomickou realitou členských štátov. Kým Európska únia tlačí na masívne zbrojenie a zakladá programy ako SAFE, južné krídlo bloku bojuje s drahými energiami, ktoré dusia reálnu ekonomiku. Pre Meloniovú je ochrana domácich voličov pred chudobou dôležitejšia než nákupy tankov na dlh. Ak Európska komisia nepreukáže dostatok flexibility, riskuje nielen krach zbrojných programov, ale aj opätovné rozdúchanie nebezpečného napätia medzi Rímom a Bruselom ohľadom stability eurozóny.