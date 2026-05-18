Praha sa v týchto dňoch stáva hlavným centrom svetovej diplomacie a bezpečnostnej politiky. V českej metropole štartuje v poradí už 21. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie Globsec Forum, ktorá privíta rekordnú účasť delegátov z celého sveta. Hlavným motívom tohtoročných naliehavých debát bude globálna systémová transformácia – od európskej obrany a vojny na Ukrajine až po výbušnú situáciu na Blízkom východe a technologickú suverenitu Európy.
Rekordná účasť v čase globálneho zlomu
Prestížne fórum sa v Prahe uskutoční už po tretíkrát, pričom od 21. do 23. mája ponúkne účastníkom celkovo 55 panelových diskusií a 54 sprievodných podujatí. Zakladateľ a prezident organizácie Globsec Róbert Vass na pondelkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že tohtoročný ročník prepisuje históriu v počte zastúpených krajín.
„Toto je obrovský kontext, ktorý dáva tohtoročným debatám pocit urgencie. To, čo vidíme v globálnej politike, nie je len dočasná kríza, ktorú stačí prečkať. Je to globálna systémová transformácia, ktorá od základov zmení náš pohľad na ekonomiku, odolnosť, bezpečnosť i na to, ako budeme v budúcnosti tvoriť obchodné vzťahy,“
povedal Vass, pričom poukázal na aktuálnu krízu dôvery v Severoatlantickú alianciu, pokračujúcu agresiu na Ukrajine a nestabilitu na Blízkom východe.
Päť pilierov a hrozby na Blízkom východe
Diskusie popredných svetových lídrov, diplomatov a analytikov sa v najbližších dňoch rozdelia do piatich kľúčových tematických oblastí:
- Európska obrana a Ukrajina: Hľadanie spôsobov, ako posilniť obranné inovácie a premeniť Európu na kontinent schopný samostatnej obrany.
- Globálna systémová transformácia: Analýza zmien v medzinárodnom usporiadaní síl.
- Energetika a dodávateľské reťazce: Riešenie energetickej sebestačnosti západného sveta.
- Konflikt na Blízkom východe: Hodnotenie dopadov bojov na globálnu ekonomiku, trasy tovarov a celkovú bezpečnosť.
- Budúcnosť Európy: Smerovanie a geopolitické ukotvenie Európskej únie.
Svetové elity v Prahe
Na konferencii sa očakáva masívna účasť viac ako 2 000 účastníkov z 86 krajín. Do českej metropoly mieri 16 ministrov zahraničných vecí vrátane ukrajinského šéfa diplomacie Andrija Sybihu, poľského ministra Radoslawa Sikorského či novej maďarskej ministerky Anity Orbánovej. Slovenskú vládnu garnitúru bude podľa organizátorov reprezentovať minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Významnými hosťami podujatia budú aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a moldavská prezidentka Maia Sanduová. Obe političky si z Prahy odnesú prestížne ocenenie za líderstvo v medzinárodných otázkach. Podľa riaditeľa Globsecu Daniela Browna totiž každá z nich jedinečným spôsobom dokazuje, že moderná demokracia sa dokáže efektívne brániť aj v tých najťažších časoch.
Súčasťou trojdňového maratónu diplomatických stretnutí bude tiež GeoTech summit zameraný na zrýchlenie technologického rozvoja Európy a tradičné Globsec Young Leaders Forum, ktoré tento rok prepojí 35 mladých lídrov z 25 štátov sveta.
Presun Globsecu do Prahy a tohtoročná rekordná účasť potvrdzujú, že stredná Európa sa stáva kľúčovým miestom pre hľadanie odpovedí na tie najpálčivejšie bezpečnostné otázky dneška. V situácii, kedy starý kontinent čelí priamemu vojenskému ohrozeniu a hrozbe rozpadu doterajších globálnych spojenectiev, už Globsec nie je len akademickou debatnou platformou. Výstupy z pražských rokovaní a neformálne dohody v kuloároch môžu reálne načrtnúť novú bezpečnostnú architektúru Európy, ktorá bude musieť preukázať oveľa väčšiu tvrdosť, technologickú nezávislosť a odolnosť voči vonkajším šokom.