Vláda Slovenskej republiky zvyšuje tlak na spoločnosť Slovnaft s cieľom znížiť ceny pohonných látok na domácich čerpacích staniciach. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že prebiehajú intenzívne rokovania, ktoré by mali prinavrátiť Slovensku pozíciu krajiny s najlacnejším palivom v rámci celej Vyšehradskej štvorky (V4). Hoci kabinet aktuálne neplánuje znižovať spotrebnú daň, očakáva od rafinérie ústretovosť na revanš za nedávnu štátnu pomoc pri riešení ropnej krízy.
Odmietnutie nižšej dane a tlak na rafinériu
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu otvorene odmietol úvahy o plošnom znižovaní spotrebnej dane na palivá. Cestou k lacnejšiemu tankovaniu má byť podľa neho priamy tlak štátu na kľúčového hráča na trhu – spoločnosť Slovnaft. Minister však zároveň ocenil doterajší konštruktívny prístup rafinérie.
„Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane, skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft. A pokiaľ bude Slovnaft k tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach,“
vyjadril sa Šutaj Eštok.
Pomoc s ropovodom výmenou za lacnejšie palivo?
Dôvodom, prečo vláda očakáva od rafinérie ústupky v cenotvorbe, je nedávna krízová situácia okolo dodávok ruskej ropy. Kabinet tvrdí, že práve jeho silný politický tlak výrazne napomohol k opätovnému sprevádzkovaniu strategického ropovodu Družba. Tento krok mal podľa ministra doslova „životodarný efekt“ na fungovanie samotného Slovnaftu, ako aj celej materskej skupiny MOL.
„Verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných látok, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie,“
zdôraznil šéf rezortu vnútra.
Slovensko patrí k najdrahším v regióne
Tlak na znižovanie cien má opodstatnenie aj v európskych štatistikách. Podľa najnovších údajov zverejnených Eurostatom, ktoré mapujú situáciu spred týždňa, tankovali Slováci suverénne najdrahšie zo všetkých krajín V4 (ak sa do úvahy berie konečná cena palív vrátane všetkých daní).
- V rámci celej Európskej únie (EÚ) obsadilo Slovensko pri cenách benzínu 15. miesto a pri cenách nafty 20. miesto.
- Zaujímavosťou však je, že ak by sa porovnávali čisto len ceny palív bez zarátania daní, Slovensko by malo v rámci V4 benzín najlacnejší a naftu lacnejšiu než Poľsko a Česko.
- V celoeurópskom rebríčku cien bez daní sa tak Slovensko nachádza na omnoho priaznivejšom 21. mieste (pri benzíne) a 25. mieste (pri nafte).
Aktuálna stratégia vlády ukazuje odklon od plošných daňových úľav, ktoré by zaťažili štátny rozpočet, smerom k tvrdému lobingu u dominantného producenta. Hoci vláda argumentuje predchádzajúcou pomocou pre Slovnaft, úspech tohto tlaku bude závisieť nielen od dobrej vôle rafinérie, ale aj od globálneho vývoja cien ropy a nastavenia burzových cien palív v celom stredoeurópskom regióne. V prípade neúspechu sa totiž vláda nebude môcť vyhovárať na daňové zaťaženie, keďže samotné štatistiky ukazujú, že práve dane predražujú slovenské palivá nad úroveň susedných štátov.