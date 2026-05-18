V Maďarsku sa schyľuje k vážnej inštitucionálnej kríze a otvorenej vojne medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Prezident Tamás Sulyok v rozsiahlom rozhovore rázne odmietol ultimátum nového premiéra Pétera Magyara, ktorý ho vyzval na rezignáciu do konca mája. Kým predseda vlády označuje hlavu štátu za „bábku Orbánovho režimu“, Sulyok argumentuje ústavou a odmieta Magyarov výklad politických zmien v krajine ako „zmeny režimu“.
Magyarovo ultimátum a prezidentovo rázne „nie“
Nový maďarský premiér Péter Magyar vystupňoval tlak na predstaviteľov spojených s predchádzajúcou politickou érou. Prezidenta Tamása Sulyoka verejne označil za „pozostatok Orbánovho režimu“ a dal mu, spolu s ďalšími funkcionármi, termín na dobrovoľnú rezignáciu do 31. mája. Hlava štátu však v rozhovore pre server index.hu jasne deklarovala, že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
„Na takýto krok neexistuje žiadny právny ani ústavný dôvod. Funkcie sa vzdám iba v prípade, ak by bol výkon môjho úradu úplne znemožnený. Kategórie neschopnosti a nehodnosti, ktoré mi premiér vyčíta, maďarská ústava vôbec nepozná,“
reagoval Sulyok na Magyarovo ultimátum a dodal, že v krajine došlo iba k štandardnej zmene vlády, a nie k celkovej zmene režimu, ako to interpretuje vládna strana Tisza.
Prezident zároveň zdôraznil, že hlava štátu už svojou samotnou existenciou vyjadruje jednotu národa a reprezentuje väčšinu aj menšinu v ústavnom rámci. Vyhlásil, že zastávať tento post je pre neho najväčšou poctou a spätne neľutuje žiadne zo svojich rozhodnutí.
Dedičstvo minulosti: Ako sa Sulyok dostal k moci?
Súčasný konflikt pramení z turbulentného politického vývoja v roku 2024, kedy došlo k nečakanej výmene v prezidentskom paláci. Sulyokova pozícia je od začiatku tŕňom v oku novej vládnej garnitúry kvôli okolnostiam jeho zvolenia:
- Predchodkyňa Katalin Nováková musela odstúpiť 10. februára 2024 po škandále s amnestiou pre muža odsúdeného za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske. Jej abdikáciu prijal parlament 196 hlasmi.
- Tamás Sulyok, dovtedajší predseda Ústavného súdu, bol zvolený 26. februára 2024 v tajnom hlasovaní vďaka hlasom poslancov bloku Fidesz-KDNP.
- Voľbu sprevádzal ostrý boj – za Sulyoka hlasovalo 134 poslancov, piati boli proti, no celá demokratická opozícia (DK, Jobbik, Momentum, MSZP a Párbeszéd) pred hlasovaním demonštratívne opustila rokovaciu sálu.
Neoblomný postoj Tamása Sulyoka posúva Maďarsko do patovej situácie. Nový premiér Péter Magyar s hnutím Tisza síce disponuje silným politickým mandátom od voličov na očistu štátu od Orbánovho dedičstva, no naráža na limity ústavy, ktorá prezidentovi garantuje silnú ochranu a nezávislosť. Ak prezident po 31. máji v úrade zotrva, Maďarsko čaká dlhé obdobie kohabitácie a mocenských stretov, ktoré otestujú stabilitu maďarského právneho štátu a jeho európske ukotvenie.