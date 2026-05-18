Bývalý šéf prezidentskej kancelárie a niekdajšia pravá ruka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je na slobode. Andrij Jermak, ktorý čelí vážnym obvineniam z multimiliónovej korupcie a prania špinavých peňazí, zložil po štyroch nociach strávených v predbežnej väzbe mimoriadne vysokú kauciu. Prípad muža, ktorý bol ešte donedávna považovaný za druhého najmocnejšieho človeka na Ukrajine, je ďalšou ranou pre obraz krajiny, ktorá sa snaží bojovať s úplatkárstvom na ceste do Európskej únie.
Obrovská kaucia a pomoc od vplyvných priateľov
Protikorupčný súd v Kyjeve uvalil na Andrija Jermaka ešte vo štvrtok minulý týždeň 60-dňovú predbežnú väzbu. Zároveň stanovil kauciu v astronomickej výške 140 miliónov hrivien (čo v prepočte predstavuje približne 2,7 milióna eur).
„Takúto sumu peňazí nemám. Mám však dosť známych a priateľov a dúfam, že mi dokážu pomôcť,“
reagoval bezprostredne po rozhodnutí súdu Jermak.
Jeho slová sa rýchlo naplnili. Tlačová služba súdu už v pondelok potvrdila, že kaucia bola splatená v plnej výške. Na zverejnených televíznych záberoch bolo následne vidieť, ako bývalý vplyvný úradník opúšťa väzobné zariadenie, v ktorom strávil štyri noci. Novinárom len neochotne prezradil, že ho držali na samotke.
Obvinenia z prania špinavých peňazí a pád mocného muža
Andrij Jermak pôsobil ako kľúčový poradca a šéf kancelárie Volodymyra Zelenského od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 až do svojej prekvapivej rezignácie vlani v novembri. Sprevádzal prezidenta na strategických cestách do Spojených štátov aj do európskych metropol a všeobecne sa považoval za druhého najvplyvnejšieho muža v krajine.
Jeho strmý pád spôsobili rozsiahle obvinenia z korupcie. Prokuratúra ho aktuálne viní z prania špinavých peňazí, ktoré malo prebiehať prostredníctvom výstavby elitnej obytnej štvrte neďaleko ukrajinskej metropoly. Zásah proti nemu je súčasťou širšieho ťaženia:
- Ukrajinská vláda dostala od západných spojencov jasnú úlohu radikálne zakročiť proti úplatkárstvu.
- Tieto kľúčové reformy sú nevyhnutnou podmienkou pre budúci vstup Ukrajiny do Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií.
Vyšetrovanie a zatknutie osoby z najbližšieho prezidentovho okolia vysiela dvojaký signál. Na jednej strane ukazuje, že ukrajinské protikorupčné orgány dokážu zasiahnuť aj proti najvyšším politickým špičkám, na druhej strane však odhaľuje hlboké zakorenenie korupcie v štruktúrach štátu. Zloženie obrovskej kaucie vďaka sieti „priateľov“ navyše vyvoláva ďalšie otázniky o transparentnosti a vplyve úzkych väzieb, s ktorými sa Kyjev bude musieť rázne vyrovnať, ak si chce udržať dôveru západných partnerov.