Britský labouristický premiér Keir Starmer čelí po zdrvujúcej porážke v komunálnych voľbách obrovskému tlaku na odstúpenie. Napriek výzvam na demisiu od takmer stovky vlastných poslancov a odchodu viacerých členov vlády však rezignovať neplánuje. Jeho odhodlanie zotrvať vo funkcii jasne potvrdil podpredseda vlády David Lammy. Rozkol vnútri vládnej strany sa však naďalej prehlbuje a v kuloároch sa už otvorene skloňujú mená možných nástupcov.
Najodolnejší človek a odmietnutie demisie
Podpredseda britskej vlády David Lammy v pondelok pre stanicu Sky News rázne odmietol špekulácie o konci súčasného premiéra. Podľa vlastných slov so Starmerom hovoril počas nedele hneď dvakrát a ubezpečil verejnosť, že líder labouristov zostáva na svojej pozícii a neplánuje zverejniť žiadny dátum svojho konca.
„Na odchod nebude stanovený konkrétny termín. Chcem to povedať úplne jasne. Keir Starmer je najodolnejší človek, akého v živote poznám,“
vyhlásil Lammy s tým, že pre krajinu je teraz dôležité, aby sa vláda plne venovala plneniu svojho programu, a nie vnútrostraníckym sporom.
Rezignácie ministrov a boj o nástupníctvo
Tlak na predsedu vlády sa dramaticky vystupňoval po tom, čo minulý týždeň opustili kabinet štyria členovia. Tí Starmera verejne vyzvali, aby „stanovil harmonogram riadneho odchodu“. Hoci Lammy tvrdí, že o post premiéra momentálne neprebieha žiadny súboj, do popredia sa tlačia silní kandidáti:
- Wes Streeting: Bývalý minister zdravotníctva, ktorý už podal demisiu a otvorene oznámil plán kandidovať na lídra strany v prípade, že sa spustí voľba. Považuje sa za kľúčového hráča, ktorý by mohol iniciovať zosadenie súčasného lídra.
- Angela Raynerová: Bývalá podpredsedníčka vlády a jedna z najvýraznejších postáv strany.
- Andy Burnham: Starosta grófstva Veľký Manchester. Strana mu už umožnila opätovne kandidovať do parlamentu, pričom len minulý týždeň sa v jeho prospech vzdal mandátu jeden zo súčasných poslancov.
Rozdelená strana po volebnom debakli
Situácia v 403-člennom poslaneckom klube Labouristickej strany je mimoriadne napätá a ukazuje hlboké rozdelenie. Zatiaľ čo 92 poslancov premiéra priamo vyzvalo na odchod, vyše 100 zákonodarcov podpísalo vyhlásenie na jeho podporu. Podľa nich teraz nie je čas na boj o vedenie a hlavnou prioritou musí byť znovuzískanie dôvery voličov.
Krízu naplno odštartovala historická porážka v nedávnych komunálnych voľbách, ktorá priniesla labouristom katastrofálne straty vo viacerých rovinách:
- strata vyše 1 400 mandátov a príchod o kontrolu nad viacerými kľúčovými miestnymi samosprávami,
- historický neúspech vo waleskom parlamente, kde strana neohrozene dominovala politike celé storočie,
- výrazné oslabenie politických pozícií v škótskom zákonodarnom zbore.
Hoci sa verejne za Starmerov odchod zatiaľ nevyslovil žiadny zo súčasných vysokopostavených členov jeho kabinetu, v kuloároch to vrie. Medializované správy naznačujú, že viacerí ministri ho v súkromí aktívne nabádajú na zváženie svojej politickej budúcnosti. Ak sa premiérovi nepodarí v mimoriadne krátkom čase stabilizovať situáciu a zjednotiť rozhádanú stranu, mocenský prepad britských labouristov sa môže prehĺbiť do fatálnej politickej krízy.