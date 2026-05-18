Slovenskými a českými používateľmi smartfónov otriasa nová vlna sofistikovaných podvodov. Kriminálnici čoraz častejšie zneužívajú kombináciu manipulatívnych telefonátov a škodlivého kódu NGate, aby prostredníctvom technológie NFC na diaľku vybielili účty obetí priamo z bankomatov. Bezpečnostná spoločnosť Eset varuje pred masívnym nárastom týchto útokov na zariadeniach s operačným systémom Android a vyzýva verejnosť k maximálnej obozretnosti.
Extrémny nárast útokov a zneužitie dôvery
Aktuálne telemetrické dáta spoločnosti Eset za prvé mesiace roka 2026 sú alarmujúce. Útoky, ktoré začali naberať na sile na jeseň minulého roka, nielenže neustupujú, ale ich intenzita raketovo rastie. V porovnaní s prvými štyrmi mesiacmi roka 2025 zaznamenali analytici až 15-násobne viac detekcií škodlivého kódu NGate v našom regióne. Podľa expertov vôbec nejde o náhodné či izolované incidenty, ale o vysoko organizované kampane.
„NGate je príkladom hrozby, pri ktorej útočníci kombinujú sociálne inžinierstvo, škodlivý kód a zneužitie dôvery používateľov. Bez aktívnej spolupráce obete sa NGate do zariadenia nedostane. Hoci sme na túto hrozbu upozornili už v lete 2024, naša telemetria ukazuje, že útočníci v regióne Slovenska a Česka zostávajú aktívni,“
vysvetlil výskumník spoločnosti Eset Lukáš Štefanko, ktorý sa analýze tohto škodlivého kódu podrobne venoval.
Krok za krokom: Ako prebieha moderná lúpež?
Na to, aby útočníci získali prístup k peniazom, využívajú prepracovaný psychologický nátlak. Samotný útok má zvyčajne nasledovný scenár:
- Manipulatívny telefonát: Útočník zavolá obeti a vydáva sa za zamestnanca dôveryhodnej inštitúcie. Na Slovensku zaznamenali prípady, kedy podvodníci imitovali Národnú banku Slovenska alebo technickú podporu bankovej aplikácie George od Slovenskej sporiteľne. Útočník tvrdí, že s účtom je problém, alebo že obeť musí prijať peniaze na kartu.
- Inštalácia škodlivého softvéru: Následne obeť presvedčia, aby si stiahla aplikáciu z falošnej webstránky. Ešte nebezpečnejšia je taktika, pri ktorej obeti kážu nainštalovať legitímny softvér na vzdialenú správu telefónu, cez ktorý následne podvodníci nepozorovane nainštalujú malvér NGate.
- Zber NFC dát: Podvodné aplikácie, často nesúce priamo meno používateľa pre zvýšenie dôveryhodnosti, vyzvú obeť na priloženie fyzickej platobnej karty k telefónu a prípadne aj na zadanie PIN kódu.
- Krádež z bankomatu: Aplikácia odošle zachytené NFC dáta na server podvodníkov, ktorí si kartu virtuálne sklonujú do svojho zariadenia a následne bez problémov vyberú hotovosť z najbližšieho bezkontaktného bankomatu.
Bezpečnostné zásady: Ako chrániť svoje peniaze?
Keďže útok vyžaduje aktívnu interakciu používateľa, najlepšou obranou je prevencia a vedomosť o praktikách kyberzločincov. Odborníci odporúčajú dodržiavať tieto kľúčové zásady:
- Nikdy neinštalujte aplikácie na základe telefonátu, aj keby volajúci znel naliehavo a profesionálne.
- Neprikladajte platobnú kartu k zadnej strane telefónu, ak vás k tomu vyzve neznámy volajúci alebo neoverená mobilná aplikácia.
- V žiadnom prípade nevkladajte PIN kód svojej platobnej karty do mobilných aplikácií.
- Softvér sťahujte výlučne z oficiálnych obchodov (Google Play, App Store) a vždy si overte reálneho vydavateľa aplikácie.
- Funkciu NFC majte zapnutú vo svojom smartfóne len vtedy, keď ju reálne používate na platbu v obchode.
Súčasná vlna podvodov s využitím malvéru NGate jasne ukazuje, že kyberzločinci neustále zdokonaľujú svoje metódy a plynule prepájajú psychologickú manipuláciu s pokročilými technológiami. Už nestačí len chrániť svoje prihlasovacie údaje do internet bankingu – obete dnes útočníkom nevedomky odovzdávajú virtuálne kópie svojich fyzických platobných kariet priamo po telefóne. Bez systematického vzdelávania verejnosti a dodržiavania prísnej digitálnej hygieny bude počet úspešných útokov na bankové účty Slovákov a Čechov naďalej alarmujúco stúpať.