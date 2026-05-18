Nemecko reaguje na narastajúce globálne a hybridné bezpečnostné hrozby ráznym krokom. Tamojšia vláda pripravuje masívny špeciálny program v hodnote desať miliárd eur, ktorý má od základov zmeniť a posilniť civilnú obranu krajiny. Súčasťou ambiciózneho plánu je nielen obrovský nákup techniky a užšie prepojenie s armádou, ale aj mapovanie verejných krytov cez mobilnú aplikáciu či zavedenie brannej výchovy do škôl. O detailoch informoval nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
Desať miliárd pre bezpečnosť a model 3-A
Nemecký kabinet by mal už v stredu schváliť prelomový legislatívny balík, ktorý naleje do ochrany obyvateľstva obrovské finančné prostriedky. Z rozpočtu 10 miliárd eur sa bude financovať dodatočné vybavenie, nové budovy, personál a technológie vrátane podpory pre Spolkový úrad pre technickú pomoc (THW). Do roku 2029 štát plánuje zaobstarať:
- 1 000 nových špecializovaných záchranárskych vozidiel,
- 110 000 poľných lôžok pre prípad núdzových evakuácií.
Celá stratégia civilnej obrany bude po novom postavená na takzvanom modele 3-A. Ten v sebe spája tri kľúčové piliere nemeckého plánu: Auftrag (jasná úloha), Ausstattung (lepšie vybavenie) a Ausbildung (komplexný výcvik).
„Posilňujeme ochranu obyvateľstva a civilnú obranu. Vojenské a civilné obranné štruktúry budú po novom užšie prepojené, aby sa zlepšila bezpečnosť a celková odolnosť krajiny,“
zdôraznil minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že Nemecko musí zaujať oveľa tvrdší postoj voči hybridným hrozbám a výrazne zvýšiť podporu pre dobrovoľných záchranárov.
Bunkre v mobile a príprava už od školských lavíc
Jednou z najvýraznejších inovácií nového bezpečnostného balíka je digitalizácia ochrany obyvateľstva. Štát plánuje plošne zaevidovať všetky dostupné verejné útočiská – od klasických bunkrov a zabezpečených pivníc až po šachty metra, tunely a podzemné garáže. Tieto lokality budú následne integrované do štátneho digitálneho výstražného systému a aplikácie NINA (slúžiacej pre núdzové informácie a správy). V prípade nebezpečenstva tak aplikácia občanom nielen pošle varovanie, ale automaticky im zobrazí najrýchlejšiu navigačnú trasu do najbližšieho ochranného priestoru.
Zmeny sa však dotknú aj vzdelávacieho systému. Podľa ministra Dobrindta je nevyhnutné, aby spoločnosť budovala svoju odolnosť od najútlejšieho veku, preto chce presadiť zavedenie určitej formy výučby civilnej ochrany priamo na školách.
Nemecký vládny balík je jasným signálom, že najväčšia európska ekonomika definitívne upúšťa od postojov z éry po studenej vojne, kedy sa civilná obrana dlhodobo zanedbávala. Integrácia sietí krytov do smartfónov, masívne investície do poľného vybavenia a návrat brannej prípravy do škôl svedčia o tom, že Berlín sa začína reálne a systematicky pripravovať aj na tie najkrízovejšie scenáre, pričom kľúčovú rolu v nich zohráva práve informovaný a pripravený občan.