Desaťtisíce stredoškolákov na Slovensku stoja pred poslednou a najdôležitejšou prekážkou svojho štúdia. V nasledujúcich dňoch ich čaká interná, teda ústna časť maturitnej skúšky. Definitívne zavŕšenie „skúšky dospelosti“ potrvá na stredných školách od 18. mája až do začiatku júna. Ministerstvo školstva zároveň pripomína presné pravidlá a dôležité termíny pre prípad, ak by študentom maturitná odpoveď na prvýkrát nevyšla.
Zelený stôl čaká: Termíny určujú regióny
Ústna časť maturitnej skúšky sa na jednotlivých stredných školách naprieč Slovenskom uskutoční v rozmedzí od 18. mája do 5. júna. Konkrétny dátum a harmonogram pre danú strednú školu neurčuje plošne štát, ale schvaľujú ho regionálne úrady školskej správy. Deje sa tak na základe priameho návrhu riaditeľa príslušnej školy.
Čo robiť pri neúspechu? Kľúčové sú prihlášky
Hoci sa študenti na maturity poctivo pripravujú, zlyhanie pri zelenom stole nie je koncom sveta. Rezort školstva má pre takéto situácie jasne stanovené postupy.
„Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky v prípade ústnej formy internej časti sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka,“
potvrdili pre tlačové agentúry zástupcovia ministerstva školstva.
Voľba náhradného termínu závisí od konkrétnej situácie žiaka, no mimoriadne dôležité je ustrážiť si dátumy podania prihlášok. Harmonogram je nasledovný:
- na septembrový opravný termín sa musí žiak prihlásiť najneskôr do 30. júna,
- na februárový termín je nutné podať prihlášku do 30. septembra,
- ak musí študent opakovať celú maturitnú skúšku (nielen jej ústnu časť), môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období (teda v marci), a to maximálne do troch rokov od ukončenia stredoškolského štúdia.
Písomné testy absolvovalo vyše 42-tisíc žiakov
Samotnej internej (ústnej) časti maturitnej skúšky predchádzali ešte v marci celoštátne písomné testy. Tie si vyskúšalo vyše 42 000 maturantov. Skúška pozostávala z externého testu a zo slohovej práce zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj z vybraného cudzieho jazyka. Svoje vedomosti si v náročnom teste z matematiky preverilo celkovo takmer 4 800 maturantov.
Písomne maturovali aj žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Okrem slovenčiny a slovenskej literatúry absolvovali aj testy z ukrajinského jazyka a literatúry.
„Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa koná v septembri alebo v marci nasledujúceho školského roku,“
dodalo ministerstvo k písomným previerkam.
Obdobie prelomu mája a júna tak bude na stredných školách opäť patriť slávnostnému oblečeniu, nervozite a preverovaniu vedomostí pred komisiou. Hoci je ústna maturita pre mnohých mladých ľudí najväčším doterajším stresom, v skutočnosti ide o štandardný rituál prechodu do dospelosti a na vysokoškolské štúdium. Možnosť opravných termínov navyše zabezpečuje, že aj prípadné zakopnutie je len dočasným zdržaním, nie definitívnym zlyhaním.