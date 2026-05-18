Dramatická zrážka na oblohe, ktorá sa akoby zázrakom neskončila tragédiou. Letecká prehliadka v americkom štáte Idaho sa v nedeľu zmenila na boj o prežitie, keď sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky amerického námorníctva. Obrovskou úľavou je skutočnosť, že všetci štyria členovia posádky sa stihli včas katapultovať a vyviazli bez vážnejších zranení. Desivý incident si nevyžiadal žiadne obete ani na zemi, no vojenskú základňu museli okamžite uzavrieť.
Akrobacia, ktorá sa skončila katastrofou
K vážnej leteckej nehode došlo počas populárneho podujatia Gunfighter Skies Air Show, len približne 3,2 kilometra od vojenskej základne Mountain Home Air Force Base v Idahu. Počas predstavenia sa vo vzduchu zrazili dve moderné stíhacie lietadlá typu EA-18G Growler.
„Obe lietadlá patrili k útočnej letke VAQ 129 so sídlom na námornej leteckej stanici Whidbey Island v štáte Washington. Stroje vykonávali spoločnú akrobatickú ukážku, keď došlo ku kolízii,“
potvrdila pre médiá detaily havárie hovorkyňa amerického námorného letectva Amelia Umayamová.
Záchrana v poslednej sekunde a temná minulosť
Celý mrazivý incident zachytili prítomní diváci na svoje mobilné telefóny. Priebeh nehody a následnej záchrannej akcie mal podľa dostupných záberov nasledujúci scenár:
- jedno lietadlo sa v obrovskej rýchlosti priblížilo k druhému, po čom nasledoval tvrdý náraz a z oboch strojov začali padať trosky,
- piloti nestratili duchaprítomnosť a všetci štyria členovia posádok sa úspešne katapultovali,
- následne sa obe neovládateľné stíhačky zrútili na zem, pričom po ich dopade došlo k mohutnému výbuchu,
- explózia spôsobila lokálny požiar okolitej vegetácie, ktorý sa hasičom podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.
Organizátori po hrozivom incidente okamžite zrušili zvyšok programu a na miesto vyslali záchranné tímy. Mrazivým faktom zostáva, že táto letecká šou sa konala prvýkrát od roku 2018. Vtedy si podujatie vyžiadalo krvavú daň, keď počas neho zahynul pilot závesného klzáka.
Nedeľňajšia havária stíhačiek EA-18G Growler opäť otvára dôležitú debatu o prísnych bezpečnostných štandardoch na verejných leteckých podujatiach. Hoci špičkové katapultovacie systémy tentoraz zachránili štyri ľudské životy a vďaka priaznivej lokalite pádu nedošlo k tragédii na zemi, incident ukazuje obrovské riziká spojené s vojenskou akrobaciou. Vyšetrovatelia teraz musia rozlúštiť, či za zrážkou mimoriadne drahých strojov stálo zlyhanie techniky, chvíľková nepozornosť, alebo iné nepredvídateľné vonkajšie okolnosti.