Globálne riziko šírenia nebezpečného hantavírusu z výletnej lode MV Hondius zostáva nízke. S týmto ubezpečením prišla v nedeľu večer Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Jej vyhlásenie prichádza len niekoľko hodín predtým, ako loď zasiahnutá nákazou zakotví v holandskom Rotterdame, čím sa definitívne uzavrie dramatická záchranná a evakuačná operácia.
WHO upokojuje situáciu: Riziko je nízke
Svetová zdravotnícka organizácia po analýze najnovších dát uviedla, že napriek smrteľným prípadom nepredstavuje incident na lodi MV Hondius hrozbu globálnej pandémie. Hoci inkubačná doba hantavírusu trvá niekoľko týždňov a medzi už evakuovanými pasažiermi sa ešte teoreticky môžu objaviť nové prípady, riziko ďalšieho prenosu po opustení lode a zavedení kontrolných opatrení rapídne klesá.
„Riziko pre verejné zdravie bolo prehodnotené na základe najaktuálnejších dostupných informácií a globálne riziko zostáva nízke,“
konštatuje oficiálne stanovisko WHO. Generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus už v polovici mája vyvrátil obavy z podobného scenára, aký svet zažil pri ochorení covid, a zdôraznil, že neexistujú žiadne náznaky začiatku väčšej epidémie.
Smrteľný andský kmeň a situácia nakazených
Výletná loď, ktorú prevádzkuje holandská spoločnosť Oceanwide Expeditions, sa dostala do pozornosti svetových médií po vypuknutí nákazy. Špecifikom tohto prípadu je výskyt vzácneho andského kmeňa hantavírusu, ktorý je ako jediný zo svojej skupiny schopný prenosu priamo z človeka na človeka.
- Vírus si doteraz vyžiadal tri obete (vrátane nemeckej cestujúcej, ktorej telo zostalo na palube lode).
- Potvrdených je ďalších šesť prípadov nákazy a jeden pravdepodobný.
- V Kanade bol aktuálne zaznamenaný nový „predbežne pozitívny“ prípad u pasažiera bez zjavných príznakov.
- V nemocniciach vo Francúzsku a Holandsku zostávajú hospitalizovaní ďalší traja pacienti, pričom 65-ročná Francúzka bojuje v Paríži o život v kritickom stave.
Záverečná fáza v Rotterdame
Tragická plavba, ktorá sa začala 1. apríla v argentínskom meste Ushuaia a po zastávkach na odľahlých ostrovoch v južnom Atlantiku sa zmenila na nočnú moru, má svoj záver v holandskom prístave Rotterdam. Loď by tam mala doraziť v pondelok dopoludnia. Väčšina zo 120 pasažierov bola evakuovaná ešte 10. mája na Tenerife (Kanárske ostrovy).
Z paluby v Rotterdame vystúpi posledných 27 osôb – 25 členov posádky (17 z Filipín, štyria z Holandska, štyria z Ukrajiny, jeden z Ruska a jeden z Poľska) a dvaja zdravotníci. Všetci sú aktuálne bez príznakov a pod prísnym lekárskym dohľadom. Po zakotvení a opustení plavidla prejde loď MV Hondius okamžitým a mimoriadne rozsiahlym procesom čistenia a plošnej dezinfekcie.