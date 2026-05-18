Severokórejský diktátor Kim Čong-un opäť stupňuje napätie na Kórejskom polostrove. Na víkendovom stretnutí s najvyššími armádnymi veliteľmi nariadil masívne posilnenie vojenských jednotiek na hranici s Južnou Kóreou. Cieľom rozsiahlej modernizácie a reorganizácie ozbrojených síl je premeniť južnú hranicu na nedobytnú pevnosť a vybudovať najsilnejšiu armádu na svete. Súčasťou plánu je aj skoré nasadenie nových delostreleckých systémov.
Nedobytná pevnosť na južnej hranici
Na nedeľňajšom strategickom stretnutí s veliteľmi Kim Čong-un jasne definoval vojenské priority izolovaného štátu. Podľa štátnych médií zdôraznil, že pre účinné odstrašenie od vojny je absolútne kľúčová technologická modernizácia frontových jednotiek.
„Južná Kórea je naším úhlavným nepriateľom. Našou politikou musí byť premena južnej hranice na absolútne nedobytnú pevnosť,“
vyhlásil vodca KĽDR pred nastúpenými generálmi. Po skončení formálnej časti stretnutia sa nechal odfotografovať s poprednými predstaviteľmi armády, medzi ktorými nechýbali náčelník generálneho štábu Ri Jong-gil či hlavný poradca ministerstva obrany Pak Čong-čchon.
Modernizácia, nové húfnice a zmena výcviku
Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa – vybudovania „najsilnejšej armády na svete“ – plánuje Pchjongjang zaviesť sériu radikálnych zmien, za ktorých implementáciu budú osobne zodpovedať prítomní velitelia. Kroky severokórejského vedenia zahŕňajú:
- kompletné prepracovanie organizačnej štruktúry ozbrojených síl s cieľom posilniť jednotky v prvej línii,
- okamžitú reformu výcvikového systému s dôrazom na praktické cvičenia, ktoré budú prispôsobené realite „súčasných moderných vojen“,
- nasadenie nového samohybného húfnicového systému pozdĺž celej hranice s Južnou Kóreou, čo má armáda stihnúť do konca tohto roka.
Najnovšia militaristická rétorika a konkrétne kroky Kim Čong-una potvrdzujú, že Severná Kórea definitívne opustila akékoľvek snahy o zmierenie so svojím južným susedom. Masívne zbrojenie na demarkačnej línii, presuny ťažkej techniky a prechod na výcvik simulujúci reálnu modernú vojnu zvyšujú riziko vzniku nebezpečných pohraničných incidentov, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu v regióne.