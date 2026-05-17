Americký prezident Donald Trump opäť stupňuje tlak na Teherán. Vo svojom najnovšom vyhlásení poslal Iránu tvrdé ultimátum – buď urýchlene pristúpi na mierovú dohodu so Spojenými štátmi, alebo mu hrozí totálne zničenie. Tieto ostré slová prichádzajú bezprostredne po večernom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a v čase, keď sú krehké mierové rokovania na mŕtvom bode. Zákulisné informácie navyše odhaľujú, že šéf Bieleho domu podmieňuje akúkoľvek dohodu ústupkami v iránskom jadrovom programe.
Ultimátum na sociálnej sieti a telefonát s Netanjahuom
K vyostreniu rétoriky došlo v nedeľu, keď prezident Donald Trump zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social mimoriadne ostrý odkaz adresovaný priamo iránskemu vedeniu.
„Iránu dochádza čas a mali by sa radšej poponáhľať, a to RÝCHLO, inak z nich nezostane nič. ČAS JE ROZHODUJÚCI!“
napísal šéf Bieleho domu.
Jeho nekompromisné vyjadrenie nasledovalo krátko po strategickom rozhovore s izraelským premiérom. Kancelária Benjamina Netanjahua pre portál Times of Israel oficiálne potvrdila, že obaja lídri spolu večer telefonovali. Podľa informácií z hebrejských médií boli hlavnými témami ich diskusie možné obnovenie vojnového konfliktu s Iránom, ako aj nedávna Trumpova štátna návšteva Číny.
Jadrový program a hrozba tvrdšieho úderu
Nové svetlo do zákulisia rozhovorov vniesli zdroje izraelskej televízie Kešet 12. Podľa nich Trump naďalej verí, že Teherán má záujem o uzavretie dohody a očakáva, že v nasledujúcich dňoch predloží aktualizovaný návrh. V rozhovore s izraelským premiérom však odmietol špecifikovať presný termín pre rokovania a jasne pohrozil tvrdšími vojenskými krokmi, ak Irán nesplní požiadavky USA týkajúce sa jeho kontroverzného jadrového programu.
„Chceme uzavrieť dohodu, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chceli mať. Ak za nami neprídu s lepšou ponukou, zasiahneme ich tvrdšie, než doteraz,“
uviedol údajne Trump podľa citovaných zdrojov.
Zastavené rokovania a päť tvrdých podmienok USA
Vyhrážky z Washingtonu prichádzajú v mimoriadne citlivom období. Hoci Spojené štáty a Teherán ešte minulý mesiac ohlásili dočasné prímerie, k podpisu trvalej mierovej dohody zatiaľ nedošlo. Situácia na diplomatickom stole vyzerá nasledovne:
- náročné mierové rokovania aktuálne sprostredkuje Pakistan,
- proces je však pozastavený, keďže Irán aj USA vzájomne odmietli predložené návrhy druhej strany,
- Washington si stanovil päť kľúčových podmienok na definitívne ukončenie vojny,
- podľa iránskych médií však americká strana neposkytla Teheránu absolútne žiadne ústupky, čo dohodu naďalej blokuje.
Nekompromisný postoj Donalda Trumpa ukazuje, že Washington vo vyjednávaniach neustúpi a naďalej aplikuje politiku maximálneho tlaku. Hoci Biely dom stále verí v diplomatické riešenie a čaká na krok protistrany, jasné naviazanie dohody na ústupky v jadrovom programe robí situáciu mimoriadne výbušnou. Ak Teherán v najbližších dňoch nepredloží aktualizovaný a ústretovejší návrh, región sa môže pod hrozbou masívneho amerického úderu opäť ponoriť do otvorenej a omnoho ničivejšej vojny.