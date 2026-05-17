Kuba podľa najnovších spravodajských informácií nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej velenie údajne diskutuje o ich možnom nasadení v prípade konfliktu. Zameriava sa na ciele ako je americká základňa Guantánamo či len necelých 150 kilometrov vzdialené mesto Key West na Floride. Správa portálu Axios, ktorá odhaľuje rastúcu vojenskú spoluprácu Havany s Moskvou a Teheránom, vyvoláva vo Washingtone vážne znepokojenie a podľa niektorých zdrojov môže poslúžiť ako zámienka na ráznu americkú vojenskú akciu.
Arzenál z Východu a iránski poradcovia
Rastúce zbrojenie na ostrove slobody neuniklo pozornosti amerických tajných služieb. Podľa zverejneného dokumentu vníma administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa súčasný vývoj na Kube ako reálnu bezpečnostnú hrozbu. Spravodajské informácie odhaľujú znepokojivú hĺbku kubánskej spolupráce so zahraničnými aktérmi:
- Od roku 2023 nakupuje Havana od Ruska a Iránu útočné bezpilotné lietadlá určené na rôzne vojenské účely.
- Tieto moderné zbraňové systémy sú strategicky rozmiestňované na dôležitých vojenských bodoch po celom ostrove.
- Len v apríli tohto roka sa kubánska vláda opäť obrátila na Moskvu so žiadosťou o dodanie ďalšej bezpilotnej a vojenskej techniky.
- Situáciu v očiach americkej administratívy kriticky zhoršuje aj priama prítomnosť iránskych vojenských poradcov priamo v Havane.
„Keď si uvedomíme, že takéto technológie sú takmer na dosah ruky a vezmeme do úvahy celý rad aktérov – od teroristických skupín cez drogové kartely až po Iráncov a Rusov – je to znepokojujúce,“
uviedol na margo situácie pre portál Axios vysokopostavený nemenovaný americký predstaviteľ.
Varovanie od CIA a debaty o vojne
Informácie o dronovom arzenáli prenikli na verejnosť len krátko po tom, čo ostrov osobne navštívil riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej agentúry (CIA) John Ratcliffe. Ten podľa dostupných zdrojov dôrazne varoval tamojších predstaviteľov pred uskutočnením akýchkoľvek bojových operácií. Kubánske vedenie zároveň vyzval, aby rozpustilo svoj totalitný režim, čo by otvorilo cestu k zrušeniu dlhoročných sankcií zo strany USA. Ratcliffe mal predstaviteľom režimu rázne pripomenúť, že nepriatelia Spojených štátov nemôžu voľne pôsobiť v západnej hemisfére.
Hoci Spojené štáty v tejto chvíli nepovažujú Kubu za bezprostrednú hrozbu, ktorá by aktívne pripravovala nečakaný útok, samotná existencia plánov na dronovú vojnu je pre Pentagon alarmujúca. Kubánski dôstojníci sa podľa odhalení pripravujú na scenár, že by v dôsledku ďalšieho zhoršovania vzťahov s USA vypukol otvorený konflikt. Moderná vojenská technika v rukách Havany by tak mohla lokálne napätie rýchlo premeniť na vážnu bezpečnostnú krízu priamo pred bránami Spojených štátov, čo dáva americkej vláde silný argument pre zachovanie tvrdého tlaku na kubánsky režim.