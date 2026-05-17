O bezmála 12-tisíc eur prišla 81-ročná dôchodkyňa z Bratislavy, ktorá uverila vidine rýchleho a atraktívneho zárobku. Sofistikovaní podvodníci ju zmanipulovali pod zámienkou mimoriadne výhodných investícií do zlata a ropy. Dôverčivá žena im okrem prevodu úspor odovzdala aj kompletné údaje od svojej platobnej karty. Polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne bije na poplach a apeluje najmä na rodinných príslušníkov, aby so seniormi o digitálnych hrozbách otvorene komunikovali.
Falošné investície a fatálna chyba s platobnou kartou
Prípad, ktorý aktuálne vyšetrujú bratislavskí policajti, ukazuje, ako rýchlo a ľahko dokážu kriminálnici pripraviť starších ľudí o celoživotné úspory. Neznámy páchateľ kontaktoval 81-ročnú ženu s lákavou, no klamlivou ponukou na investovanie do cenných komodít.
„Seniorku nahovoril, aby investovala, pričom tá následne nielen poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ktoré jej páchateľ nadiktoval, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografiu podľa pokynov neznámemu páchateľovi. Práve týmto konaním jej bola spôsobená škoda v celkovej výške 11 975 eur,“
priblížila detaily šokujúceho prípadu krajská polícia na sociálnej sieti.
Pravidlá bezpečnosti: Na čo by si mali dať seniori pozor?
Vzhľadom na narastajúci počet podobných incidentov vydali muži zákona sériu naliehavých varovaní. Aby sa predišlo ďalším tragickým stratám úspor, je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné zásady:
- Nikdy neodovzdávajte finančné prostriedky ani iné hodnotné veci neznámym osobám, či už osobne alebo prevodom.
- Chráňte si citlivé údaje: V žiadnom prípade neposielajte cudzím ľuďom fotografie dokladov totožnosti, platobných kariet ani potvrdzovacie a overovacie kódy.
- Pozor na technológie: Neotvárajte podozrivé odkazy v správach a na odporúčanie neznámych osôb si do zariadení neinštalujte žiadne aplikácie.
- Ak máte akékoľvek podozrenie na podvod, okamžite zablokujte kartu vo svojej banke a volajte na tiesňovú linku 158.
Aktuálny prípad z hlavného mesta je smutným dôkazom toho, že podvodníci neustále menia svoje taktiky. Klasickú legendu o „vnukovi v núdzi“ čoraz častejšie nahrádzajú rafinovanými investičnými podvodmi, ktoré na prvý pohľad pôsobia profesionálne a legitímne. Polícia preto dôrazne vyzýva mladšie generácie, aby svojich starších príbuzných vo svojom okolí aktívne vzdelávali a varovali pred nástrahami. Iba prevencia a otvorená komunikácia v rodine dokážu zabrániť tomu, aby sa zraniteľní seniori stali ďalšími obeťami bezcitných manipulátorov.