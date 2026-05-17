Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prišiel so zásadným vyhlásením. Ozbrojeným silám židovského štátu sa podľa neho podarilo zlikvidovať už takmer všetkých hlavných strojcov krvavého útoku zo 7. októbra. Tieto slová zazneli len deň po smrti ďalšieho vysokopostaveného vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Izzaddína Haddáda. Izraelská armáda navyše naďalej rozširuje svoju kontrolu nad Pásmom Gazy, čím naráža na podmienky nedávneho prímieria.
Sľub o odplate a zoznam zlikvidovaných lídrov
Po bezprecedentnom útoku hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo viac ako 1 200 ľudí a ďalších vyše 200 padlo do zajatia, rozbehol Izrael masívne vojenské ťaženie. Jeho hlavným cieľom bola od začiatku systematická likvidácia vedenia teroristickej organizácie. Tento proces si za uplynulé obdobie vyžiadal životy viacerých kľúčových lídrov a ich nástupcov:
- júl 2024: zlikvidovaný dlhoročný veliteľ Brigád Izzadína Kasáma Muhammad Dajf a šéf Hamasu Ismaíl Haníja,
- jeseň 2024: zabitý Haníjov nástupca Jahjá Sinwár,
- máj 2025: zneškodnený Muhammad Sinwár, brat Jahjá Sinwára a nový šéf Hamasu v Pásme Gazy,
- súčasnosť: pri piatkovom leteckom útoku v meste Gaza zomrel jeho nástupca a veliteľ vojenského krídla Izzaddín Haddád.
„Sľúbil som, že každý jeden z tých, ktorí stáli za týmto masakrom a zajatím rukojemníkov, bude až do posledného zneškodnený a sme veľmi blízko k splneniu tohto cieľa,“
vyhlásil Benjamin Netanjahu, pričom zosnulého Haddáda označil za „odporného teroristu“.
Posúvanie hraníc a porušenie dohôd s USA
Okrem personálnej likvidácie Hamasu sa výrazne mení aj bezpečnostná mapa samotného Pásma Gazy. Netanjahu v nedeľu potvrdil, že izraelské sily aktuálne plne kontrolujú až 60 percent tohto palestínskeho územia.
„Máme Hamas pod kontrolou. Presne vieme, aká je naša úloha. Je ňou zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael,“
zdôraznil premiér vo svojom vyhlásení.
Z jeho slov však vyplýva, že izraelská armáda svoju operačnú prítomnosť naďalej rozširuje. Jednotky podľa dostupných správ postupujú smerom k novo vyznačenej takzvanej „oranžovej línii“. Tento taktický postup je však v priamom rozpore s podmienkami prímieria, ktoré sprostredkovali USA a ktoré platí od 10. októbra. Podľa dohody sa mali izraelské sily stiahnuť k „žltej línii“, čím by si ponechali kontrolu len nad 53 percentami územia.
Pokračujúci postup izraelskej armády a rozširovanie teritoriálnej kontroly v Pásme Gazy jasne signalizujú, že Netanjahuov kabinet uprednostňuje absolútne bezpečnostné záruky a defenzívnu nárazníkovú zónu pred striktným dodržiavaním dohôd. Hoci je likvidácia špičiek Hamasu pre Izrael obrovským strategickým víťazstvom, prekračovanie dohodnutých demarkačných línií môže už čoskoro vyvolať vážne diplomatické trenice so Spojenými štátmi, ktoré boli hlavným garantom krehkého prímieria.